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Запеченная айва с пряностями и медом — польза для здоровья в ноябре

Когда на календаре ноябрь, природа начинает готовиться к зиме, а наш организм нуждается в поддержке и дополнительной защите. На помощь приходит айва — фрукт, который недооценен многими, но обладает массой полезных свойств.

В чем польза айвы для здоровья и как ее приготовить
© globallookpress.com

В этот период айва богата витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунитет и улучшить самочувствие. Сегодня мы расскажем о ее пользе и предложим необычный рецепт айвы, которая станет прекрасным дополнением к осеннему меню.

Польза айвы в ноябре

Айва — это не просто ароматный фрукт, но и кладезь витаминов и минералов. Особенно она ценится в холодные месяцы, так как поддерживает организм в период простуд и защищает от сезонных болезней. Вот основные причины, по которым стоит включить айву в осенний рацион:

  1. Высокий уровень витамина С в айве, который помогает укрепить иммунитет и противостоять инфекциям.
  2. Этот фрукт богат антиоксидантами, которые защищают клетки, предотвращают преждевременное старение и улучшают общее состояние организма.
  3. Айва богата витаминами В1, В2 и В6, которые благотворно влияют на нервную систему, помогают бороться со стрессом и усталостью.
  4. Высокое содержание пищевых волокон помогает улучшить пищеварение и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.
  5. Этот фрукт подходит для тех, кто следит за фигурой, так как содержит минимальное количество калорий и практически не имеет жиров.

Запеченная айва с пряностями и медовой карамелью

Запеченная айва с медовой карамелью и пряностями — это не только ароматное и вкусное блюдо, но и полезный десерт, который согреет вас в холодное время года.

Пряности, такие как корица, гвоздика и кардамон, помогают организму адаптироваться к холодам, а медовая карамель добавляет блюду мягкий сладкий вкус.

Ингредиенты

  • Айва — 2 шт.
  • Мед — 2 ст. ложки
  • Корица — 1 ч. ложка
  • Гвоздика — 3–4 шт.
  • Кардамон — 1/2 ч. ложки
  • Вода — 1/2 стакана
  • Сливочное масло — 20 г
  • Грецкие орехи — для подачи

Пошаговый рецепт

  1. Тщательно вымойте айву и разрежьте ее пополам. С помощью ложки аккуратно удалите сердцевину и семена, оставив небольшое углубление.
  2. В маленькой миске смешайте мед, корицу, кардамон и растопленное сливочное масло. Добавьте пару капель воды для получения более жидкой консистенции, если мед слишком густой.
  3. Выложите половинки айвы в огнеупорную форму, налейте немного воды на дно формы и полейте каждую половинку айвы медовой смесью. Добавьте гвоздику, положив ее в углубления айвы, чтобы она пропиталась ароматом пряностей.
  4. Разогрейте духовку до 180 °C и отправьте форму с айвой в духовку. Запекайте 40–50 минут, периодически поливая айву образовавшимся соком. Айва должна стать мягкой и слегка карамелизоваться.
  5. Подавайте запеченную айву теплой, посыпав дроблеными грецкими орехами для текстуры и аромата. Если хотите усилить сладость, можно добавить каплю меда перед подачей.