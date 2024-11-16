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Как сделать спорт своей привычкой

Привычка — это не просто действие, а поведенческая модель, которая со временем становится неотъемлемой потребностью. Мы часто слышим о том, как важно внедрить физическую активность в свою жизнь как регулярную привычку, но как это сделать на практике? Об этом рассказала Рамблеру спортивный психолог Оксана Янковская.

Как сделать спорт своей привычкой
© РИА Новости

Сколько времени требуется, чтобы сформировать привычку

Ошибочно считать, что для формирования новый привычки достаточно 21 день. Новые исследования говорят о совсем других цифрах, и это 66 дней в среднем. Всё будет зависит от того, насколько новое поведение сложно для вас.

Я рекомендую оценивать степень сложности по трем уровням: легко, средне, сложно. Ориентируясь на свою субъективную оценку, вы должны быть готовы к соответственному сроку. Причем для каждого он будет индивидуален.

Оксана Янковская
Оксана ЯнковскаяСпортивный психолог

Транстеоретическая модель изменений

Эта модель, разработанная Джеймсом Прохаской и Карло ДиКлементе, описывает процесс изменения повеления.

Она включает пять стадий, начиная от предразмышления и заканчивая полным принятием новых привычек. При этом авторы предупреждают, что срывы неизбежны.

Лень и отсутствие мотивации 

Лень часто связана с недостатком мотивации и волевых усилий. Эффективная работа над собственной мотивацией начинается с понимания внутренних мотивов через простое упражнение: задавать себе вопрос “Почему?” на каждый ответ минимум пять раз, пока не доберетесь до глубинного мотива. В основе мотивации лежит мотив — движущая сила. Ради чего? Мотив предаёт деятельности индивидуальный смысл. Он всегда закрывает какую-либо потребность человека.

Ошибочно считать, что высокий уровень мотивации поможет быстрее достичь желаемого. Для этого вам понадобиться оптимальный уровень. Очень высокая мотивация способна вызвать нежелательные эмоциональные состояния. При наличии проблем с мотивацией то, с чего нужно начать — это проработка мотивов.

Здесь могу рекомендовать очень простое упражнение, которое поможет вам найти свой внутренний мотив. Задайте себе вопрос «Почему?/Зачем? Мне сейчас важно / хочется заниматься спортом?». Затем на ответ задайте ещё раз вопрос «Почему?/Зачем?». И так минимум 5 раз. Поверьте, вы сразу поймете когда дойдете до истинного мотива.

Оксана Янковская
Оксана ЯнковскаяСпортивный психолог

Сила воли как мышца

Сила воли укрепляется с практикой. Чем больше вы её используете, тем сильнее она становится. Ключевые волевые качества включают терпение, упорство, решительность и самообладание.

Но как любая мышца она может быть перегружена. Если в течении дня вам приходилось изрядно её задействовать, а тренировку вы запланировали на вечер, то, возможно, вы её прогуляете, так как ресурсы вашей воли уже будут истощены. В таком случае имеет смысл пересмотреть свое расписание и задачи, требующие серьезных волевых усилий, ставить в первой половине дне.

Оксана Янковская
Оксана ЯнковскаяСпортивный психолог

Почему спортом полезнее заниматься по утрам

Советы по формированию спортивной привычки

  • Выбор деятельности. Выбирайте вид спорта, который вам нравится, а не следуйте модным тенденциям.
  • Постепенность. Вводите изменения в образ жизни постепенно, чтобы минимизировать сопротивление
  • Спортивный дневник. Вести записи помогает отслеживать прогресс и мотивирует продолжать заниматься.
  • Определение мотива. Четкое понимание того, почему вы занимаетесь спортом, укрепляет вашу мотивацию.
  • Режим и восстановление. Следите за тем, чтобы ваш график тренировок был комфортным и оставлял время на восстановление.

Эти рекомендации могут помочь сделать спорт неотъемлемой частью вашей жизни, превратив его из случайного увлечения в постоянную и приятную привычку.