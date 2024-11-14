Нейропсихолог: есть способ повысить концентрацию внимания на работе

Чтобы повысить концентрацию внимания и работоспособность, нужно воспользоваться такими приемами, как специальные перерывы в определенное время, гигиена сна и отказ от еды на ночь. Об этом «Москве 24» рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

Как обнаружили ученые, 45 минут непрерывной работы истощают участки мозга, которые отвечают за самоконтроль. Поэтому непрерывная работа дольше этого времени приводит к раздражительности и агрессии, снижает мотивацию и работоспособность. Чтобы избежать этого, эксперт посоветовала делать 10-минутные перерывы каждые 50 минут.

«Работу за компьютером заменять на какую-то другую деятельность. Например, если накопилось какое-то количество документов, которые надо куда-то отнести, это лучше отложить на период перерыва», — пояснила она.

Также поможет защита нервной системы от перегруза, чему способствует качественный сон и отдых. Для этого нужно отказаться от телефона минимум за 1,5 часа до сна, не есть плотно на ночь, иначе минимум три-четыре часа уйдет на переваривание пищи.

Также, по мнению нейропсихолога, необходимо по возможности отказаться от работы за планшетом и телефоном. Она объяснила это тем, что размещение гаджетов ниже уровня глаз заставляет организм тратить больше сил на наклон головы, из-за чего человек устает быстрее.

Напомним, ученые недавно выяснили, что даже легкое обезвоживание у людей среднего возраста и пожилых может привести к проблемам с вниманием. Согласно их выводам, людям среднего и пожилого возрастов важно достаточно пить, чтобы лучше работать, читать электронные письма, решать кроссворды и так далее. Ученые отметили, что с возрастом у людей притупляется чувство жажды, из-за чего среди пожилых часто встречается обезвоживание.