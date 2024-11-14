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Нейропсихолог Хвингия: есть способ повысить концентрацию внимания на работе

Чтобы повысить концентрацию внимания и работоспособность, нужно воспользоваться такими приемами, как специальные перерывы в определенное время, гигиена сна и отказ от еды на ночь. Об этом «Москве 24» рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

Нейропсихолог: есть способ повысить концентрацию внимания на работе
© globallookpress.com

Как обнаружили ученые, 45 минут непрерывной работы истощают участки мозга, которые отвечают за самоконтроль. Поэтому непрерывная работа дольше этого времени приводит к раздражительности и агрессии, снижает мотивацию и работоспособность. Чтобы избежать этого, эксперт посоветовала делать 10-минутные перерывы каждые 50 минут.

«Работу за компьютером заменять на какую-то другую деятельность. Например, если накопилось какое-то количество документов, которые надо куда-то отнести, это лучше отложить на период перерыва», — пояснила она.

Также поможет защита нервной системы от перегруза, чему способствует качественный сон и отдых. Для этого нужно отказаться от телефона минимум за 1,5 часа до сна, не есть плотно на ночь, иначе минимум три-четыре часа уйдет на переваривание пищи.

Также, по мнению нейропсихолога, необходимо по возможности отказаться от работы за планшетом и телефоном. Она объяснила это тем, что размещение гаджетов ниже уровня глаз заставляет организм тратить больше сил на наклон головы, из-за чего человек устает быстрее.

Напомним, ученые недавно выяснили, что даже легкое обезвоживание у людей среднего возраста и пожилых может привести к проблемам с вниманием. Согласно их выводам, людям среднего и пожилого возрастов важно достаточно пить, чтобы лучше работать, читать электронные письма, решать кроссворды и так далее. Ученые отметили, что с возрастом у людей притупляется чувство жажды, из-за чего среди пожилых часто встречается обезвоживание.

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