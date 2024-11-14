Почему нельзя питаться на 1200 ккал: это не поможет вам похудеть

Многие перед Новым годом хотят похудеть как можно быстрее, чтобы надеть красивые наряды. При этом худеющие начинают питаться на 1200 ккал в день, думая, что это ускорит процесс. Это не так.

Такая диета доставляет сильнейший стресс организму. Если все сопровождается интенсивными тренировками, ситуация усугубляется. Организм начинает вырабатывать гормон стресса кортизол.

Выработка кортизола приводит к отекам, поэтому вес не уходит. Дефицит калорий должен составлять 5–10% рациона. В таком случае он не будет вгонять организм в стресс.

Ранее сообщалось, что многие люди с лишним весом не осознают важность похудения. Поэтому необходимо ознакомиться со списком доводов от диетологов, которые подробно рассказали, как влияет лишний вес на жизнь.