Стал известен фрукт, который спасет нервную систему от осенней хандры

Хурма поможет спасти нервную систему и сердце от осенней хандры, пишет «Радио 1» со ссылкой на гастроэнтеролога Мытищинской больницы Ирину Перминову. По ее словам, это связано с содержанием магния и бета-каротина во фрукте.

Этот фрукт — чемпион по содержанию бета-каротина, который замедляет процесс старения организма. Большое количество антиоксидантов и калия, содержащееся в хурме, помогает вывести из организма лишнюю жидкость. А магний нормализует работу сердца и нервной системы, — объяснила врач.

Гастроэнтеролог отметила, что не рекомендуется есть недозревшую хурму, поскольку она может встать комом в желудке. Из-за танина фрукт может превратиться в неперевариваемую массу при контакте с желудочным соком, добавила ​Перминова.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов рассказал, что всего 100–200 г сухофруктов в день поддержат здоровье сердца. Биолог подчеркнул, что витаминов на единицу массы в них чаще всего больше, чем в исходном продукте.

До этого нутрицилолог Вероника Гусакова предупредила, что употребление хурмы может нанести вред здоровью тех, кто страдает панкреатитом или имеет камни в почках. По ее словам, продукт приводит к обострениям хронических болезней.