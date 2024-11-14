Врачи назвали пять продуктов, которые избавят от токсинов

Врачи перечислили основные источники сложных углеводов на столе, которые не только перевариваются медленно, не вызывая скачков сахара, но и помогают очистить организм от накопившихся токсинов и ядов. В список вошли гречка, горох, яблоки, шпинат и макароны. Кроме того, такая пища помогает поддержать работу сердечно-сосудистой системы.

Как передает здоровое-питание.рф, гречку рекомендуется включить в рацион даже при диабете и высоком холестерине. Более того, излишки последнего выводятся из организма, благодаря составу крупы. Не стоит слишком долго готовить гречку - неразваренный продукт полезнее. Можно и вовсе обойтись без варки, замочив крупу с вечера.

"Гречка положительно влияет на пищеварение и сердечно-сосудистую систему", - подчеркнули специалисты.

Также они посоветовали, если нет противопоказаний, добавлять в блюда шпинат. Богатый клетчаткой продукт "способствует своевременному очищению кишечника".

Плюсы употребления гороха в том, что он снижает уровень холестерина и улучшает за счет своеобразной чистки состояние кожи.

Специалисты напомнили, что избыток гороха в одном приеме пищи может вызвать вздутие, газообразование и тяжесть. Стоит это учитывать.

Макароны (лучше выбирать твердые сорта) и яблоки опять же содержат ценную клетчатку, которая очищает организм от всего лишнего. В яблоках плюс ко всему есть пектин, который вместе со всеми витаминами в продукте помогает укрепить иммунитет.