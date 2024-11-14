Стало известно, кому противопоказано красное мясо

Красное мясо противопоказано ряду людей с определенными хроническими заболеваниями, заявила врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

«Красное мясо не стоит есть людям, страдающим подагрой. И вообще, красное мясо нужно есть реже, чем белое. К примеру, курицу, рыбу и индейку можно употреблять в пищу ежедневно», - сообщила она в интервью РИА Новости.

Красное мясо, отметила врач, стоит употреблять один или два раза в неделю. Но совсем отказываться от него не стоит.

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