Названо лучшее время для завтрака при высоком холестерине

Приём пищи с утра может помочь снизить уровень холестерина в крови и улучшить здоровье сердца. Исследования показывают, что люди, которые завтракают не реже трёх раз в неделю, имеют гораздо меньше шансов столкнуться с сердечными заболеваниями.

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Эксперты считают, что для улучшения уровня холестерина завтракать нужно обязательно. Причём чем раньше, тем лучше. Вероника Роуз, диетолог, специализирующийся на питании для сердца, рекомендует есть в течение двух часов после пробуждения. Это поможет контролировать холестерин.

Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог, основатель Sound Bites Nutrition, соглашается с Роуз, указывая на некоторые исследования. Они связывают пропуск завтрака с более высоким уровнем вредного холестерина.

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Кроме того, многие из тех, кто пропускает завтрак, позже переедают и перекусывают вредной пищей.

На завтрак часто едят фрукты. Они дают нашему организму витамины, минералы, фитохимические вещества, клетчатку. Цельнозерновой тост или хлопья обеспечивают нас витаминами группы В, которые снижают риск возникновения болезней сердца. Овсяные хлопья также снижают показатели холестерина. Если хотите ещё больше снизить уровень холестерина, то ешьте больше растительной пищи по утрам.

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