В чем польза кокосовой воды для организма

Кокосовая вода — это прозрачный сок, который содержится в молодых кокосах. Он полезными для здоровья наполнен витаминами и минералами.

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Вот шесть причин, по которым кокосовая вода подходит для утоления жажды.

Содержит электролиты. В кокосовой воде есть натрий, магний, кальций и калий. Они нужны для поддержания баланса количества воды в организме, перемещения отходов в клетки и из них, работы мышц и нервов. Особенно важно их получать после длительной интенсивной тренировки, а также после рвоты и диареи.

Снижает кровяное давление. Одна чашка кокосовой воды содержит 400 мг калия. Научно доказано, что богатая калием диета снижает артериальное давление и поддерживает здоровье сердца.

Защищает организм от свободных радикалов. Антиоксиданты в кокосовой воде помогают в борьбе со свободными радикалами. Это нестабильные молекулы, способные повредить ДНК и вызвать рак.

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Предотвращает образование камней в почках. Вода из кокосов помогает выводить из организма избыток кристаллообразующих минералов.

Делает кости и зубы крепче. Всё потому, что в кокосовой воде есть фосфат и кальций.

Стабилизирует уровень сахара в крови. Магний в кокосовой воде помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

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