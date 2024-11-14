Сахар даёт нашему организму энергию. Но полезен он только в определённых количествах. Вот как можно избавиться от привычки постоянно есть сладкое.

Пейте достаточное количество жидкости. Тяга к еде, как показывают исследования, может говорить об обезвоживании. Поэтому старайтесь пить больше воды в течение дня, а также несладких напитков.

Не пропускайте приёмы пищи. Вас может тянуть к сладкому из-за колебаний уровня сахара в крови. Этот показатель может упасть, если вы пропускаете какие-то приёмы пищи.

Ешьте вместо сладостей фрукты. Натуральный сахар в фруктах может удовлетворить вашу тягу к сладкому и при этом содержит клетчатку, витамины, минералы, антиоксиданты. Благодаря клетчатке вы дольше будете чувствовать сытость.

Планируйте перекусы. Это тоже поможет контролировать тягу к сладкому.

Высыпайтесь. Плохой сон связывают с диетами, содержащими мало клетчатки и много добавленного сахара, насыщенных жиров.

Учитесь справляться со стрессом. Известно, что стресс заставляет организм вырабатывать гормон кортизол, который стимулирует выработку глюкозы (сахара). Это может привести к эмоциональному перееданию.

Замените сладости на другие приятные лакомства. Например, на кусочек тёмного шоколада, фрукты или смесь из сухофруктов и орехов.

Регулярно занимайтесь спортом. Физическая активность может повысить уровень эндорфинов. Это будет сдерживать тягу к сладкому.

Ведите журнал желаний. Записывайте, когда вам хочется сладкого и почему. Это поможет вам контролировать свои желания.

Сформируйте здоровые привычки. Иногда нам хочется сладостей от скуки, а не из-за голода.

Не отказывайтесь от всех сладких продуктов сразу. Убирайте из рациона вредные сладости постепенно.

Прислушивайтесь к своему телу. Благодаря этому вы будете есть, только когда голодны, и останавливаться, когда сыты. Во время приёма пищи концентрируйтесь именно на том, что сейчас едите.

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