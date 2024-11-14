Тренер рассказал, как долго должны длиться кардиотренировки для похудения

Регулярное выполнение кардио даёт множество преимуществ для здоровья. Особенно для тех, кто хочет сжечь жир. Но как долго нужно тренироваться, чтобы увидеть результат?

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Для эффективной потери веса кардиотренировки должны длиться примерно от 30 до 60 минут. Но всё зависит также от интенсивности упражнений, вашего уровня физической подготовки.

Как отмечает Ронни Гарсия, персональный тренер из Blink Fitness, чем дольше вы тренируетесь, тем больше калорий сжигаете. Это помогает создать дефицит калорий, который нужен для похудения. Более длительные занятия с низкоинтенсивными кардиоупражнениями тоже могут помочь.

При низкоинтенсивных кардиотренировках (ходьба или бег трусцой) сессии должны быть длиннее, около 45−60 минут. Это поможет эффективно сжигать жир.

Если вы больше любите короткие тренировки, то попробуйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Они сжигают калории быстрее, и этот эффект сохраняется даже после окончания занятий.

Гарсия рекомендует начинать с более коротких и менее интенсивных тренировок три раза в неделю. Постепенно по мере улучшения физической формы нужно увеличивать их продолжительность и/или интенсивность. Если вы уже на продвинутом уровне, то выполняйте кардио низкой интенсивности в течение 45−60 минут или кардио высокой интенсивности в течение 20−30 минут четыре-пять раз в неделю, чтобы снизить вес.

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