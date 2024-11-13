Врач предупредила о последствиях злоупотребления солью

Переизбыток соли в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. Последствия злоупотребления солью она перечислила в беседе с «Известиями».

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«Наш организм — сложная система, и каждый орган по-своему реагирует на избыток соли. Почки, сердце, сосуды, органы ЖКТ — все они испытывают дополнительную нагрузку при чрезмерном употреблении этого продукта», — говорит врач. Почкам при избытке соли приходится работать с повышенной нагрузкой, что может привести к образованию камней и развитию других заболеваний, привела пример она.

Казачкова отметила, что злоупотребление соленой пищей может повышать артериальное давление, что увеличивает риск инфарктов и инсультов. Со стороны желудка и кишечника при переизбытке соли возможны такие осложнения, как повышенная кислотность, гастрит и язва.

Врач напомнила, что соль необходима для важных биохимических процессов в организме, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в день — примерно одну чайную ложку.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова предупредила об опасности свеклы при диабете и некоторых других болезнях. Она объяснила, что этот корнеплод содержит большое количество оксалатов — веществ, провоцирующих образование камней в почках, поэтому при склонности к мочекаменной болезни его стоит исключить из рациона.