Многие садятся на гречневую диету, чтобы похудеть. Но не все знают, к каким последствиям может привести питание только одним, даже полезным, продуктом. Врач-диетолог Марина Степаненко рассказала «Клопс», чем опасен такой рацион и насколько он эффективен в борьбе с лишним весом.

Гречка содержит сложные углеводы, которые надолго дают ощущение сытости, поэтому её часто рекомендуют при похудении. Но если человек будет питаться только ей, с лишними килограммами уйдёт и здоровье, прокомментировала врач.

«Крупа лишена некоторых необходимых витаминов и минералов, не даёт жиров для строения новых клеток и гормонов. Нет в ней и животного белка, который нужен для иммунитета», — подчеркнула Степаненко.

При длительном соблюдении гречневой диеты организм пострадает от нехватки полезных веществ. А как только человек перейдёт на обычное питание, потерянные килограммы быстро вернутся. Да ещё и с прибавкой, предупредила врач.

Любое ограничение в рационе приводит организм к стрессу. И как часто бывает, люди срываются, получают переедание. Поэтому диеты должны выстраиваться грамотно, а питание — быть полноценным, разнообразным и умеренным.

«Сидеть на строгой гречневой диете рекомендовано не дольше двух дней», — обратила внимание доктор Степаненко.

А вот если к гречке добавить полезные жиры, например, сливочное или масло авокадо, а также белки, лецитин и Омегу 3, то срок диеты можно увеличить до недели. Это позволит не только похудеть, но и улучшить здоровье в целом.