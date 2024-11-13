Облепиха содержит большое количество витаминов, в том числе А, С и Е, рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева. В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что всего 100 г продукта способны восполнить дневную норму ряда витаминов.

Ягоды облепихи содержат каротиноиды, витамин С, витамины В1, В2, В6, В12, Е, К, полисахариды, жирное масло, дубильные вещества, флавоноиды. Ягоды облепихи используют в непереработанном виде, из них делают сок, являющийся ценным диетическим продуктом, а также масло. Достаточно съедать всего 100 г облепихи в день, чтобы полностью перекрыть дневную потребность в витаминах С, А, Е, К, В1, В2, В6, — пояснила биолог.

По словам эксперта, облепиховое масло используют в качестве обезболивающего и бактерицидного средства. Оно может помочь при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, ожогах и простуде, уточнила Алексеева. Биолог обратила внимание, что облепиха способствует снижению артериального давления. При этом она предупредила, что при гипотонии употреблять ягоду стоит с осторожностью.

Кроме того, ягоды и масло облепихи противопоказаны при воспалениях желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, при желчнокаменной болезни и аденоме предстательной железы. Облепиха прекрасно сочетается с медом, лимоном, яблоками, сахаром. Из нее можно готовить варенье, желе, джемы, морсы, компоты, сок, использовать в приготовлении десертов, пастилы, чая. Облепиху можно заваривать кипятком, — заключила Алексеева.

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая ранее рассказала, что предотвратить пневмонию помогут гигиена рук, вакцинация и сбалансированный рацион с содержанием овощей. По ее словам, это особенно актуально в холодные месяцы, когда увеличивается риск этой болезни.