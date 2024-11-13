Что будет, если есть фастфуд: эксперимент фитнес-блогеров

Фитнес-блогеры поставили на себе эксперимент.

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Два фитнес-блогера решили поставить на себе эксперимент — что произойдёт, если употреблять исключительно ультраобработанные продукты в течение более 24 часов. Оказалось, что даже за такой короткий промежуток времени происходят негативные изменения.

30-летний Уилл Теннисон из Торонто выдержал 50-часовой марафон фастфуда, который он совмещал с имитацией малоподвижного образа жизни. Мужчина ел пончики, чипсы, сладости, мороженое, пиццу и другие вредные продукты.

Молодой человек отметил, что потреблял до 8000 калорий в день, что более чем в три раза превышало его норму. При этом он постоянно ощущал чувство голода. Спустя 50 часов такого рациона у мужчины не было никакой энергии и мотивации, на лице появились прыщи, ухудшились настроение и результаты в спортзале.

Только что вернулся из спортзала, и это было ужасно. Я вспотел больше, чем когда-либо, даже не знаю, был ли это пот или масло. Цель была показать людям, что нездоровые привычки не только влияют на внешний вид, но и на общее благополучие, настроение, счастье, мотивацию.

Второй фитнес-блогер, 32-летний Херия из Флориды, предпринял короткий 24-часовой фастфуд-запой. За сутки он съел 4000 калорий: жареную курицу, пасту, бургер-пиццу из ресторанов быстрого питания, печенья, шоколадные батончики.

Несмотря на свой эксперимент, мужчина пошёл в спортзал, где сразу же отметил ухудшение своей работы: были усталость, тяжесть, отсутствие мотивации.

Такое ощущение, будто у меня сейчас невидимый живот, я действительно чувствую, что у меня нет энергии, я очень ленивый. Я чувствую разницу. Ощущаю себя гораздо более уставшим, чем обычно, у меня нет мотивации.

Многие считают, что правильное питание обходится дороже, чем вредная еда. Между тем фитнес-блогер отметил, что стоимость фастфуда гораздо выше здоровых продуктов.

За ту же цену вы можете получить гораздо больше питательных веществ.

Мнение врача

«Даже сутки на таком рационе значительно ухудшают состояние здоровья».

При наличии нарушений оттока желчи или камней в желчном пузыре может развиться острый панкреатит, который способен перейти в панкреонекроз и привести к смерти человека.

Такие эксперименты крайне опасны для здоровья. Может обостриться хронический гастрит или развиться острый гастрит. Также не исключены проблемы с кишечником: вздутие, урчание, боли по ходу кишечника и нарушение стула в виде запора или диареи.

Регулярное употребление фастфуда приведёт к долгосрочным последствиям. Не стоит целый день питаться фастфудом — это опасно для здоровья. Иногда можно заменить один приём пищи, но не все за день.

Если бо́льшая часть рациона человека будет состоять из фастфуда, то это неизбежно спровоцирует развитие инсулинорезистентности, жирового гепатоза, ожирения, сахарного диабета, атеросклероза, деменции и Альцгеймера. Люди, питающиеся фастфудом, рано умирают от инфаркта миокарда или от ишемического инсульта, также у них чаще развиваются онкологические заболевания.

В рационе должны быть полезные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи), рыба — как предпочтительный источник белка и незаменимых омега-3, много овощей и зелени, фрукты с низким гликемическим индексом и много чистой воды (минимум 30 мл/кг веса человека). Красное мясо в рационе должно быть не чаще двух раз в неделю.