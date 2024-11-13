Врач рассказал об особенностях употребления соли

Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Екатерина Казачкова рассказала об особенностях употребления соли.

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«Наш организм — сложная система, и каждый орган по-своему реагирует на избыток соли. Почки, сердце, сосуды, органы ЖКТ — все они испытывают дополнительную нагрузку при чрезмерном употреблении этого продукта», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, избыток соли может привести к образованию камней в почках, вызовет повышение артериального давления, а также увеличит риск появления гастрита и язвы желудка.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 г соли в день. Это примерно одна чайная ложка», — заключила эндокринолог.

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