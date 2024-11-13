Врач перечислил продукты, способствующие повышению гемоглобина

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые повышают уровень гемоглобина в крови.

На уровень гемоглобина положительно влияют продукты, которые содержат железо, белок и аскорбиновую кислоту, заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

«Условно, если за один приём пищи человек хочет учесть все эти пункты, хорошо будет съесть квашеную капусту и мясо», — сказал Гинзбург.

По словам диетолога, также хорошо повышают гемоглобин крупы, орехи, грубый хлеб, овощи и фрукты, рыба, печень, птица.

«Все эти продукты повышают уровень железа и белка в организме, увеличивают способность синтеза железа, за счёт чего повышается гемоглобин», — добавил специалист.

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