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Эксперт по питанию рассказала, полезны ли для здоровья консервированные фрукты

Употребление большого количества фруктов помогает укрепить организм. Но что насчёт консервированных вариантов?

Эксперт рассказал, полезны ли для здоровья консервированные фрукты
© Ferra.ru

Консервированные фрукты имеют как преимущества, так и недостатки.

Дают витамины, минералы, клетчатку. В персиках, ананасах, грушах, мандаринах, которые продаются в консервированном виде, обычно есть клетчатка, витамин C и другие витамины и минералы.

Снижают риск возникновения некоторых болезней. Диеты с большим количеством фруктов связаны с уменьшением вероятности развития болезней сердца, некоторых видов рака (включая рак груди, лёгких, прямой и толстой кишки, простаты, желудка), диабета 2 типа.

Более доступны и долго хранятся. Как правило, консервированные фрукты дешевле свежих. Они могут стать хорошей альтернативой при ограниченном бюджете.

Из недостатков консервированных фруктов выделяют наличие добавленного сахара, большое количество бисфенола, А (BPA). Последнее соединение содержится во внутреннем покрытии консервных банок и вредит здоровью. Некоторые исследования показывают, что хроническое воздействие этих веществ может нарушить рост и развитие организма, негативно повлиять на фертильность и работу эндокринной системы, подавить иммунную систему и, возможно, повысить риск возникновения рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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