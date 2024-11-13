Офтальмолог объяснил, как гормоны влияют на здоровье глаз

Офтальмолог рассказал, как гормоны могут ухудшить зрение. Гормоны влияют не только на эмоции или энергию — они также управляют и состоянием глаз. Почему зрение меняется во время беременности, как менопауза влияет на здоровье глаз и что могут рассказать глаза о работе щитовидной железы? Хирург-офтальмолог Антон Казанцев рассказал «Секрету», что важно знать о гормонах, чтобы сохранить здоровье глаз.

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Как гормоны управляют зрением

Гормоны в организме работают как дирижёры, руководя каждым процессом: от роста волос до настроения. Но мало кто задумывается, что они влияют и на зрение. Изменение уровня гормонов может повлиять на выработку слёз, внутриглазное давление и даже на фокусировку зрения. Гормональные скачки или падения могут вызывать «сюрпризы» для глаз.

Что с этим делать? Всё зависит от того, какой именно гормон вызвал проблему.

Что делает эстроген с глазами

Эстроген — один из главных женских гормонов, который иногда подкидывает глазам неожиданные эффекты. Особенно это актуально во время беременности, менопаузы и при приёме гормональных препаратов. Он может вызывать целый ряд проблем.

Синдром «сухого глаза». Высокий или низкий уровень эстрогена может уменьшить выработку слёз, что делает глаза сухими, раздражёнными и даже вызывает ощущение песка в глазах.

Изменение формы роговицы. Уровень эстрогена иногда меняет форму роговицы, что может ухудшить зрение или заставить вас испытывать трудности при ношении контактных линз.

«Что делать? Если заметили дискомфорт или сухость, не стесняйтесь обратиться к офтальмологу — он подберёт капли или даст советы, как иначе справиться с симптомами», —

Прогестерон и его влияние на зрение

Прогестерон — гормон, известный своими успокаивающими свойствами. Влияет он и на глаза.

Снижение внутриглазного давления. Прогестерон может уменьшать давление в глазах, что иногда полезно при лечении глаукомы. Но у здоровых людей это может привести к лёгкому дискомфорту или нечёткости зрения.

Затуманивание. Высокий уровень прогестерона задерживает жидкость в тканях, что вызывает ощущение, будто зрение «плывёт». Особенно это может беспокоить к вечеру или в периоды гормональных колебаний.

Тестостерон: важный гормон для глаз обоих полов

«Тестостерон есть и у мужчин, и у женщин. Он тоже играет роль в здоровье глаз. Когда уровень тестостерона падает, это может привести к проблемам», —

Уменьшение количества слёзной жидкости. Низкий уровень тестостерона ослабляет работу желёз, которые вырабатывают защитный слой слёз. Это делает глаза более сухими.

Слабость тканей. Со временем низкий уровень тестостерона может ослабить ткани вокруг глаз, что может привести к уязвимости глаз к раздражителям и возрастным изменениям.

Что делает с глазами щитовидная железа

Гормоны щитовидной железы поддерживают обмен веществ, и её работа также может влиять на глаза. Если щитовидка работает «слишком быстро» (гипертиреоз) или «слишком медленно» (гипотиреоз), могут возникнуть проблемы.

Выпучивание глаз. При гипертиреозе глаза могут начать выпячиваться, что вызывает не только визуальный дискомфорт, но и серьёзное напряжение глазных мышц. От тиреотоксикоза, например, страдала супруга Владимира Ленина Надежда Крупская.

Двоение в глазах. Гипертиреоз может повлиять на мышцы, что приводит к двоению и сложности с фокусировкой.

Сухость. Щитовидка влияет и на слёзные железы, поэтому при её дисфункции нередко появляется сухость и ощущение песка в глазах.

Что происходит с глазами при менопаузе

В период менопаузы женский организм переживает серьёзные гормональные изменения, и это сильно сказывается на глазах.

Сухость. Снижение уровня эстрогена делает глаза более сухими. Это один из самых частых симптомов, который вызывает покраснение и жжение.

Риск возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Снижение уровня эстрогена увеличивает риск возрастных заболеваний сетчатки, таких как ВМД. Профилактика становится очень важной в этом возрасте, и регулярное наблюдение у офтальмолога может сыграть ключевую роль.

Как влияет на глаза беременность

Беременность — это всегда «игра гормонов», и многие женщины замечают изменения зрения.

Синдром «сухого глаза». Изменение состава слёз делает глаза более чувствительными к раздражителям.

Изменения роговицы. Высокие уровни прогестерона и эстрогена иногда изменяют форму роговицы, из-за чего зрение может немного ухудшиться. Чаще всего это временно и проходит после родов.

Как защитить глаза при гормональных изменениях

Когда гормоны играют с нашими глазами, мы не всегда можем это контролировать. Но можно защитить зрение и сохранить комфорт, следуя простым рекомендациям.

Используйте капли. Увлажняющие капли помогают справиться с сухостью и раздражением.

Питайтесь сбалансированно. Продукты с омега-3, витамином A и антиоксидантами важны для защиты глаз.

Контролируйте гормональный фон. Обсудите с врачом, как можно поддерживать стабильный уровень гормонов, если они у вас не в норме.

«Гормональные изменения могут вызывать неожиданные эффекты для зрения, и это нормально. Главное — следить за сигналами тела и вовремя реагировать на изменения. Поддержание здорового образа жизни и регулярные визиты к специалистам помогут сохранить здоровье глаз и наслаждаться жизнью», —

Самый популярный из всех видов дискомфорта, синдром сухого глаза, могут вызвать и внешние факторы — например, грязный воздух, ветер и даже кондиционер. Под ударом находятся и офисные работники — из-за постоянного смотрения в монитор.