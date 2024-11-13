Врачи предостерегли от пагубной привычки

Американские врачи предупредили, что длительное сидение на унитазе, может нанести вред здоровью. Это связано с повышенным риском геморроя и ослаблением тазовых мышц, рассказал CNN доктор Лай Сюэ, колоректальный хирург Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе.

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«Когда пациенты приходят ко мне с жалобами, одна из главных тем, в которую нам приходится вникать, - это длительное пребывание в туалете, — сказал Сюэ. — В настоящее время мы наблюдаем рост числа людей, проводящих больше времени в туалете, и это очень вредно для аноректальных органов и тазового дна».

По словам доктора Фараха Монзура, доцента медицины и директора Центра воспалительных заболеваний кишечника в больнице на Лонг-Айленде, люди должны проводить в туалете в среднем от пяти до десяти минут. Поскольку гравитация тянет нижнюю часть тела вниз, повышенное давление влияет на кровообращение, пояснил он. В результате вены и кровеносные сосуды в тазу расширяются и наполняются кровью, что увеличивает риск возникновения геморроя. Он добавил, что слишком долгое сидение на унитазе также может увеличить риск выпадения прямой кишки.

Чтобы не проводить слишком много времени на "фарфоровом троне", доктор Лэнс Урадомо, гастроэнтеролог больницы в Ирвайне в Калифорнии, посоветовал убрать из туалета телефоны, журналы и книги.

«Не стоит думать, что вы будете там долго, — вторит ему доктор Монзур. — Сделайте сидение на унитазе максимально неинтересным».

Доктор Сюэ рекомендовал употреблять больше жидкости и есть продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овес и бобы, чтобы обеспечить регулярную дефекацию и избежать напряжения.

Постоянные трудности или дискомфорт при дефекации могут быть симптомом желудочно-кишечных проблем, таких как синдром раздраженного кишечника и болезнь Крона, или даже рака.

«Если опухоль внутри толстой кишки вырастает достаточно большой, она может блокировать поток стула, что может вызвать запор и кровотечение», — сказал Урадомо.

В случае подобных проблем эксперты посоветовали обращаться к врачу.