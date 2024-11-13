В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург обсудили продукты, которые помогают снизить риск образования тромбов.

Одним из наиболее полезных продуктов, защищающих от тромбообразования, оказались яблоки. Сергей Агапкин отметил, что в этих фруктах содержится кверцетин — вещество с противовоспалительными свойствами, укрепляющее сосудистую стенку. Он подчеркнул, что употребление одного яблока в день может снизить риск образования тромбов на 3%.

Михаил Гинзбург добавил к этому списку чеснок. Он не только препятствует образованию тромбов, но и обладает противовоспалительным и омолаживающим эффектом. Врач также отметил, что чеснок препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо яблок и чеснока, врачи рекомендуют включать в рацион капусту, горький шоколад и жирную морскую рыбу, например, сельдь, кильку и сардины.