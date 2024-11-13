Эксперты рассказали, сколько белка нужно есть в день

Организм человека почти на 20 процентов состоит из белка. Протеины в разных пропорциях распределены по тканям, и регулярный недобор белка может привести к ряду негативных последствий — от выпадения волос и ломкости ногтей до снижения иммунитета. «Лента.ру» выяснила, как рассчитать дневную норму белка, есть ли разница между растительным и животным протеином, помогают ли БАДы добрать дневную норму и насколько безопасно их принимать.

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Что такое белок

Белок — это макронутриент, то есть пищевое вещество, необходимое человеку в больших количествах — в десятках граммов в сутки. Он является основным строительным материалом организма и участвует практически во всех жизненных процессах: производстве гормонов и ферментов, формировании мышц, хрящей, крови, кожи и волос.

Считается, что в природе существует несколько миллиардов белков. Каждый из них уникален по составу и функциям. Например, пептиды, коллаген и кератин входят в состав волос, ногтей и кожи. Кроме того, к белкам относятся иммуноглобулины, гормоны — инсулин и пролактин, а также ферменты, которые расщепляют питательные вещества.

Нутрициолог Сергей Горохов в разговоре с «Лентой.ру» выделяет ряд функций белка в организме.

Функции белка

Структурная. Белки входят в состав клеточных мембран и образуют основу протоплазмы (цитоплазма и ядро клетки) любой живой клетки. Такие белки, как коллаген, кератин и эластин, составляют основу соединительной ткани организма и обеспечивают ее прочность.

Транспортная. Белки доставляют к тканям организма химические элементы и биологически активные вещества. Например, гемоглобин является переносчиком кислорода и углекислого газа в крови. Альбумин переносит стероидные гормоны, витамины, неэстерифицированные жирные кислоты, билирубин, ионы кальция, магния и многие лекарственные препараты. Трансферрин переносит ионы железа и так далее.

Регуляторная. Белки играют роль в регуляции и согласовании обмена веществ в различных клетках организма. Например, инсулин регулирует обмен углеводов, способствуя перемещению глюкозы из общего кровотока в клетки.

Опорная. Некоторые белки (например, коллаген) образуют основу костей, хрящей и кожи.

Защитная или иммунная. Белки-антитела помогают организму справляться с бактериями и вирусами, фибриноген составляет основу сгустка при свертывании крови, защищая от кровопотери. Муцин предохраняет ткани желудка от ожога кислотой.

Двигательная, или сократительная. Белки актин и миозин, участвуют в сокращении скелетных мышц.

Рецепторная. Эта функция заключается в избирательном связывании гормонов, биологически активных веществ и медиаторов на поверхности мембран или внутри клеток. Например, белок родопсин участвует в работе зрительных рецепторов.

Энергетическая. При расщеплении одного грамма белка в организме выделяется около четырех килокалорий энергии.

Ферментативная. Белки-ферменты, способны ускорять биохимические реакции в клетках. Например, липаза — фермент пищеварительного сока — образуется поджелудочной железой и участвует в переваривании жиров.

Резервная. Так называемые резервные белки запасаются в качестве источника энергии в семенах растений и яйцеклетках животных.

Виды белка

Главная составляющая белка — аминокислоты, это органические соединения, состоящие из азота, углерода, водорода и кислорода. По содержанию аминокислот белки можно разделить на группы:

Полноценные белки — те, что содержат восемь незаменимых аминокислот: триптофан, лизин, финелалалин, валин, лейцин, треонин, метионин, изолейцин. Основные источники: куриные яйца, мясо, рыба, молоко и молочные продукты.

Неполноценные белки — те, в которых отсутствует хотя бы одна из перечисленных выше аминокислот. Основные источники: овощи и фрукты, бобовые, крупы, злаки, орехи.

Нехватка в рационе хотя бы одной незаменимой аминокислоты приводит к задержке роста и потере массы тела.

По происхождению белки можно разделить на животные и растительные. Врач-диетолог Елена Борисовская в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что для баланса в ежедневный рацион необходимо включать и те, и другие.

Сергей Горохов уточнил, что идеальное соотношение животных и растительных белков в рационе — от 60:40 до 50:50.

«В среднем соотношение животных и растительных белков должно составлять пропорцию: белок животный — 55 процентов, белок растительный — 45 процентов», — Сергей Горохов нутрициолог.

Дефицит белка

При недостаточном потреблении протеина, в первую очередь животного происхождения, страдают практически все органы и системы.

Симптомы дефицита белка:

Снижение мышечной массы;

Сухость кожи, ускоренное старение;

Ломкость ногтей, выпадение волос;

Общая слабость;

Ухудшение иммунитета;

Нарушение работы гормональной системы.

Особенно опасен недостаток белка для детей. Дефицит протеина приводит к нарушениям костеобразования, снижению иммунитета, замедлению роста и умственного развития.

Полное отсутствие белковой пищи в рационе может привести к летальному исходу.

Если при должной суточной норме белка проявляются симптомы его нехватки (слабость, отеки, выпадение волос) — это повод обратиться к врачу. Причиной могут быть болезни желудочно-кишечного тракта, почек, дефицит железа и витаминов, хронический стресс.

«Помните, что вы можете потреблять достаточно белка, но в ряде случаев он не будет усваиваться или пойдет только на одну функцию. В этом случае стоит провести полную ревизию организма», — подчеркнула Елена Борисовская.

Переизбыток белка

Не менее вреден для организма и переизбыток белка, считает Сергей Горохов. По его словам, профицит протеина приводит к следующим проблемам.

Симптомы переизбытка:

Увеличение образования аммиака в тканях;

Накопление токсичных продуктов в толстом кишечнике;

Повышение нагрузки на печень, почки;

Перевозбуждение нервной системы;

Гиповитаминоз А и В6;

Снижение плотности костной ткани.

Суточная норма белка: как рассчитать

По словам Горохова, белок должен составлять от 12 до 14 процентов суточного потребления пищи. При этом на расчет индивидуальной нормы влияют возраст, вес, образ жизни — малоподвижный или активный.

~ 0,8 грамма на килограмм веса составляет средняя суточная норма белка.

Например, для обычного человека, ведущего малоподвижный образ жизни, в сутки достаточно примерно одного грамма белка на килограмм веса. А вот при активной физической нагрузке Международное Общество спортивного питания (International Society of Sports Nutrition — ISSN) рекомендует употреблять до 1,5-2 граммов белка на килограмм веса в сутки.

Чтобы быстро набрать мышечную массу в период усиленных тренировок, норму белка можно повышать до 2-2,5 грамма на килограмм веса — при условии отсутствия проблем с почками.

Суточная норма белка в граммах

Для мужчин — 75-114 граммов;

Для женщин — 60-90 граммов;

Для беременных — 100-120 граммов;

Для детей до года — 2,2-2,9 грамма на килограмм массы тела;

Для детей от года — 39-87 граммов.

Для подсчета своей нормы белка на каждый день можно воспользоваться онлайн калькуляторами или специализированными приложениями для подсчета КБЖУ — калорий, белков, жиров и углеводов.

Продукты, богатые белком

Животные продукты

Главное пищей, из которой в организм поступают белки, считаются мясные продукты, утверждает Елена Борисовская. По ее мнению, мясо содержит все необходимые аминокислоты и больше подходит по структуре организму человека.

Также хороши субпродукты: печень, почки, сердце, желудочки. Кроме мяса, к продуктам с высоким содержанием белка можно отнести яйца, рыбу, молочные продукты.

В любом случае важно не только выбрать высокобелковые продукты, но и правильно их приготовить, подчеркивает эксперт:

«Если употреблять жареное, копченое, сушеное мясо или фастфуд, ценность белка значительно снижается, ведь вместе с протеином в организм попадают вредные для здоровья трансжиры, обилие соли и сахара».

Топ-5 животных источников белка:

Красная икра — около 30 граммов белка на 100 граммов продукта в зависимости от рыбы;

Российский и голландский сыры — 24-26 граммов;

Тунец — 22,7 грамма;

Индейка — 21,6 грамма;

Курица — 20,8 грамма.

Также достаточно много белка содержит мясо кролика, семга и горбуша — более 20 граммов. Примерно столько же — телятина и говядина. От 16 до 18 граммов белка содержат свинина, баранина, мясо гуся, утки и речной рыбы, а также морепродукты и творог. К слову, куриные яйца — далеко не на первом месте по содержанию белка: 11-13 граммов протеина на 100 граммов продукта.

Растительные продукты

Среди растительных источников белка можно выделить грибы, зерновые и бобовые: к примеру, на 100 граммов сои приходится около 35 граммов белка, по 23-25 граммов содержат фасоль, чечевица и горох. Из орехов самый «белковый» — арахис, более 26 граммов протеина.

При этом Елена Борисовская считает, что растительный белок уступает животному, так как не содержит все незаменимые аминокислоты. Кроме того, обилие клетчатки в растительных продуктах может затруднять всасывание белка. Поэтому вегетарианцам следует особенно внимательно подходить к составлению рациона.

Это не значит, что нужно принимать таблетки: достаточно разнообразить свое меню, получая аминокислоты из гречки, шампиньонов, миндаля, брокколи, тофу и других продуктов — чем шире этот набор, тем выше вероятность избежать дефицита.

Протеиновые порошки и батончики

У бодибилдеров популярны пищевые протеиновые добавки, которые, как правило, принимают в дополнение к натуральным продуктам. По мнению Сергея Горохова, протеиновые порошки и другие искусственные источники белка безвредны.

«Противопоказания минимальны: заболевания почек, печени и индивидуальная непереносимость компонентов. Добавить в рацион 30 граммов чистого протеина (без сахара) будет даже полезно», — Сергей Горохов, нутрициолог.

При этом эксперт отмечает: в рационе все равно должны присутствовать мясо и другие натуральные источники белка, так как в них содержатся другие необходимые организму нутриенты.

Кроме того, многие порошки, которые сегодня имеются в продаже, содержат подстастители и протеины низкого качества. Это также касается протеиновых батончиков с длинным составом, в котором, помимо белковой составляющей, указан целый перечень химических производных. Вряд ли такой продукт может принести пользу.

В качестве альтернативы протеиновым десертам и порошкам можно попробовать гидролизованный коллаген. Он лучше усваивается по сравнению с порошками и полезен для поддержания упругости кожи, волос и ногтей.

А вообще, считается, что обычному человеку в условиях умеренной физической нагрузки достаточно белка, который поступает в организм с едой в течение дня. Специальные протеиновые добавки нужны, если в период усиленных тренировок или по какой-либо причине человек ограничивает себя в полноценном разнообразном питании.

Соотношение белков с жирами и углеводами

Помимо белка, организму необходимы жиры и углеводы, витамины и минералы, поэтому не стоит допускать «перевеса» в рационе — важен здоровый баланс. Сбалансированное питание предполагает пропорцию 1:1:4 — одна часть белковых продуктов, одна часть жиров и четыре части углеводов.

В методических рекомендациях МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» и в рекомендациях ВОЗ приводится оптимальное соотношение БЖУ для сбалансированного рациона.

Белки должны составлять до 15 процентов от дневной нормы калорий, жиры — от 15 до 30 процентов, углеводы — от 55 до 75.

Еще один вариант расчета сбалансированного рациона — «правило тарелки». Обычная тарелка делится на три неравных сектора (половина, четверть и четверть). Половина тарелки отводится под овощи и зелень, четверть тарелки занимает белок и оставшуюся четверть — сложные углеводы (бобовые, крупы, цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты).

Когда лучше употреблять белок в течение дня

Опрошенные «Лентой.ру» эксперты сходятся во мнении, что не стоит большую часть белка оставлять на ужин. Лучше распределить его на приемы пищи в течение дня, при этом большую часть — оставить на завтрак.

Исследования показывают, что достаточное употребление белка на завтрак снижает аппетит и тягу к вечерним перекусам с высоким содержанием сахара и жира, а также помогает контролировать уровень сахара в крови.