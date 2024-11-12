Препарат против ожирения неожиданно повлиял на мышцы

При похудении у принимающих Оземпик уменьшается масса мышц. Однако этот процесс естественен и связан с тем, что мышцы испытывают меньшую нагрузку при снижении веса. Это показала работа, опубликованная в журнале Circulation.

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Последние исследования показывают, что препараты из группы агонистов ГПП-1 (Оземпик и аналоги) приводят к почти такой же потере веса, как и операция по уменьшению объема желудка. Однако быстрое похудение может привести к потере мышц.

В новом исследовании ученые из Тюбингенского университета выяснили, что агонисты ГПП-1 приводят к уменьшению мышечной массы. Однако этот процесс естественен: снижение веса приводит к тому, что мышцы меньше напрягаются. От этого их масса уменьшается. Аналогичный процесс происходит с сердцем при лечении гипертонии: снижение артериального давления позволяет органу расслабиться и приводит к естественному уменьшению сердечной мышцы.

Кроме того, снижение веса у людей с ожирением приводит к повышению чувствительности к инсулину и уменьшению количества жира в мышцах, что улучшает качество мышц.

Ученые отметили, что потеря мышечной массы может быть вредна пожилым людям. Для них в будущем могут быть разработаны препараты для поддержания или увеличения мышечной массы при приеме агонистов ГПП-1.