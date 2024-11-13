Вопреки распространенному мнению, не всегда с наступлением холодов нужно искусственным путем восполнять дефицит витамина D. Делать это следует только при наличии соответствующих медицинских показаний, в остальных случаях организму это не нужно, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.

«Витамин D — только при наличии симптомов гиповитаминоза. А так — только беременным, детям и старикам», — объяснил врач.

Витамин D действительно важен для организма, в том числе он необходим для здоровья костей и иммунной системы. Однако принимать его следует, если появляются такие симптомы, как слабость, боли в костях или мышцах, добавил Мясников. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя пытаться заменить солнце солярием — это чревато серьезными последствиями. Ультрафиолетовые лучи повреждают клетки, ускоряют процессы старения и могут спровоцировать развитие раковых заболеваний.

Намного эффективнее, по мнению врача, заниматься спортом и правильно питаться, выбирая продукты с большим содержанием витаминов, минералов. Все это необходимо для поддержания здоровья и компенсации недостатка солнца, заключил Мясников.

Напомним, среди основных симптомов дефицита витамина D, помимо слабости и боли в костях, выделяют судороги, непривычно частое мочеиспускание и повышенную потливость. Среди последствий для взрослых отмечают остеомаляцию — процесс размягчения костей, при котором происходит нарушение образования новой костной ткани и ее минерализации.