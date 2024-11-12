Названа лучшая белковая закуска для улучшения работы мозга

То, что мы едим, влияет на наш мозг. Миранда Галати, диетолог и владелица Real Life Nutritionist, говорит, что правильное питание поддерживает ясность ума и защищает от когнитивного спада. То есть от ухудшения работы мозга.

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Если вы ищете лучший для здоровья мозга перекус, то попробуйте консервированные сардины с цельнозерновыми крекерами. Это необычное блюдо содержит много белка и полезных жиров, а ещё оно долго хранится.

© Ferra.ru

Сардины богаты жирными кислотами омега-3. Также в 85-граммовой их порции содержится 20−25 г белка.

Для того чтобы быстро перекусить, слейте жидкость из банки сардин и добавьте к рыбе немного лимонного сока или щепотку чёрного перца для вкуса, советует Ва На Чун, владелица One Pot Wellness. Подавайте сардины с цельнозерновыми крекерами или тостами.

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