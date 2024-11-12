Диетолог назвала продукты, которые сокращают продолжительность жизни

Качество и продолжительность жизни человека зависят в том числе от рациона питания. Правильно выбранные продукты способствуют долголетию и поддержанию здоровья организма, а другие напротив отбирают драгоценные годы. Подробнее о вредных продуктах, которые могут сократить жизнь и спровоцировать развитие опасных заболеваний, — в материале «Вечерней Москвы».

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По мнению врача-диетолога Елены Соломатиной, к продуктам, которые могут негативно повлиять на продолжительность жизни человека, относятся:

Сахар, мучное и пиво

— Сладости, джемы, варенье, выпечка, пиво — все эти продукты с высоким гликемическим индексом, из-за чего они повышают уровень глюкозы в крови. Энергетическая нагрузка от этих продуктов сваливается на человека как ушат воды, и он не может с ней справиться, поэтому выбрасывает большое количество инсулина, чтобы распределить эту энергию по клеткам. Остатки этой энергии уходят в жировой запас, — пояснила диетолог.

Когда запас жира становится очень большим, у человека развивается атеросклероз, продолжила врач:

— Далее повреждаются стенки сосудов, начинаются воспалительные процессы, холестерин пытается как-то предотвратить разрушение и встает на место пустот в сосуде. Возникает атеросклеротическая бляшка, которая мешает циркуляции крови, нарушается питание органов и начинается их деградация. Ухудшается память, падает способность к физическим и эмоциональным нагрузкам, потому что нейроны остаются без питания. То же самое происходит в старости.

Трансжиры и жареные продукты

Среди них, по словам специалиста:

фастфуд;

картошка;

красное мясо;

маргарин.

— Трансжир — это клетка-«уродец», которая не может выполнять необходимые организму функции, — рассказала диетолог. — Это приводит к раннему старению клеток, и они начинают работать вполсилы, как в старости.

При этом нарушается и процесс выработки коллагена, что сказывается на внешности, подчеркнула эксперт.

— Жареные продукты, попадая в организм, несут в себе конечные продукты гликации, которые начинают покрывать все полезные структуры организма, встраиваясь в белковые ткани. Далее нарушается процесс выработки коллагена, внутренние ткани становятся жестче, отсюда возникают морщины, — объяснила Соломатина.

Каждый человек уникален, и с возрастом тело претерпевает множество изменений, которые в том числе касаются запаха. Одним из наиболее непривлекательных аспектов старения является «запах старости», который начинает появляться после 50 лет. «ВМ» узнала у врача — терапевта-кардиолога Андрея Кондрахина, почему так происходит и можно ли этого избежать.