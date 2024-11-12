В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам пить кофе щадящей обжарки. Вкусом и ароматом кофе обязан обжарке. Без этой процедуры зёрна не имеют ни того ни другого. Есть несколько степеней обжарки. Определить её можно по цвету зёрен — светлая, средняя, тёмная и высшая, когда зёрна почти чёрные. Рассказываем, какую из них называют самой полезной.

Какая обжарка кофе самая полезная

Лучше всего выбирать кофе щадящей обжарки, он наиболее полезен, сообщило издание «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве напомнили, что кофе относится к природным антиоксидантам.

В нём есть тригонеллин — алкалоид, который укрепляет сосуды.

Однако перебарщивать с кофе всё же не стоит: в день рекомендуется выпивать не больше 2–3 чашек, подчеркнули эксперты.

Почему кофейные зёрна нельзя жевать

Бодрящий эффект будет заметен, если не только выпить кофе, но и просто пожевать зёрна — примерно 6–8 штук, рассказала нутрициолог Анна Боженова.

Правда, врачи не советуют так делать из-за большого количества побочек. Из-за этого могут быть: