Россиянам объяснили, какая обжарка кофе считается самой полезной
В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам пить кофе щадящей обжарки. Вкусом и ароматом кофе обязан обжарке. Без этой процедуры зёрна не имеют ни того ни другого. Есть несколько степеней обжарки. Определить её можно по цвету зёрен — светлая, средняя, тёмная и высшая, когда зёрна почти чёрные. Рассказываем, какую из них называют самой полезной.
Какая обжарка кофе самая полезная
Лучше всего выбирать кофе щадящей обжарки, он наиболее полезен, сообщило издание «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве напомнили, что кофе относится к природным антиоксидантам.
В нём есть тригонеллин — алкалоид, который укрепляет сосуды.
Однако перебарщивать с кофе всё же не стоит: в день рекомендуется выпивать не больше 2–3 чашек, подчеркнули эксперты.
Почему кофейные зёрна нельзя жевать
Бодрящий эффект будет заметен, если не только выпить кофе, но и просто пожевать зёрна — примерно 6–8 штук, рассказала нутрициолог Анна Боженова.
Правда, врачи не советуют так делать из-за большого количества побочек. Из-за этого могут быть:
- запор или, наоборот, диарея;
- изжога и расстройство желудка;
- проблемы с зубами (испорченная эмаль, трещины, сколы и кариес, если зёрна покрыты шоколадом), а сильные пигменты могут окрасить эмаль.