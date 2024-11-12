Врачи узнали, что эффективнее для снижения веса

Один из восьми человек во всём мире страдает ожирением. И это проблема, ведь избыток жира повышает риск возникновения диабета 2 типа, болезней сердца и некоторых видов рака.

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Для борьбы с ожирением важно правильно питаться. В ходе нового исследования учёные сравнили три метода снижения веса, чтобы понять, какой из них эффективнее: изменение распределения калорий (употребление большего количества калорий в начале дня, а не во второй его половине), сокращение потребления калорий или прерывистое голодание. Для этого специалисты проанализировали данные 29 клинических испытаний с участием почти 2500 человек.

Оказалось, что все три способа похудения за 12 недель привели к одинаковой потере веса: 1,4−1,8 кг. Поэтому если вы хотите сбросить вес, то выберите то, что вам лучше всего подходит.

Когда у нас каждый день обильный ужин и вечерние перекусы, наш метаболизм начинает работать хуже. То есть организм хуже преобразовывает пищу в энергию, контролирует уровень сахара в крови и регулирует жировые отложения. Напротив, употребление большей части калорий в начале дня улучшает обмен веществ. Однако некоторые люди от природы имеют вечерний хронотип (просыпаются и ложатся спать позже), и им вне зависимости от метода снижения веса похудеть сложнее, чем остальным.

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Исследования показывают, что приём пищи шесть раз в день по сравнению с двумя-тремя увеличивает шансы на похудение. Правда, одна более масштабная работа продемонстрировала, что меньшее количество пищи может привести к большей потере веса. Есть также исследования, которые доказывают, что три приёма пищи лучше для снижения веса, чем шесть. Самый простой способ это сделать — убрать перекусы и оставить только завтрак, обед и ужин. Также более эффективным будет потребление большей части калорий за завтраком и обедом.

Многие из нас едят в течение более 14 часов в сутки. Поздний приём пищи может нарушить естественный ритм тела, изменить работу органов. Со временем это может повысить риск возникновения диабета 2 типа и других хронических заболеваний. Особенно у тех, кто работает в ночные смены.

Ограниченное по времени питание — это форма прерывистого голодания. Согласно этому методу, нужно употреблять все калории в течение 6−10-часового окна, а остальное время голодать.

Исследования на животных показывают, что ограниченное по времени питание может привести к потере веса и улучшению метаболизма. Но данных, связанных с людьми, всё ещё слишком мало.

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