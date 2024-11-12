Диетолог объяснила, в чем польза древнерусской диеты

Современные исследования показывают, что питание в Древней Руси было разнообразным. Основу рациона составляли крупы, овощи, рыба и мясо, дополняемые орехами и ягодами, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на диетолога Полину Журавлеву.

По словам специалиста, основным источником энергии были гречневая, ячменная и пшенная каши. Эти крупы богаты сложными углеводами и клетчаткой, что полезно для пищеварения и дает длительное ощущение сытости.

Также на Руси ели много хлеба. Он был ржаной и грубого помола, а значит, способствовал поддержанию здорового веса и нормального уровня сахара в крови, отметила диетолог. Кроме того, на Руси были и обработанные продукты. Уже тогда была доступна ферментация.

«Квашеная капуста до сих пор остается одним из самых полезных русских блюд. А все потому, что ферментация улучшает усвоение витаминов и минералов, поддерживает здоровую микрофлору кишечника», – рассказала Журавлева.

При этом она напомнила, что многого привычного нам на столах в те времена не было совсем, например, картофеля, помидоров, кукурузы, кофе и какао.

Ранее диетолог Полина Журавлева рассказала о плюсах и минусах советских диет. Каждый «стол» соответствовал тому или иному хроническому заболеванию, будь то язва или сахарный диабет.