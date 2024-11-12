Врач рассказал, чем опасен сон с открытым окном

Сон с открытым окном может привести к невралгии и миозиту, предупредил старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов. В беседе с NEWS.ru врач подчеркнул, что та часть тела, которая оказалась открыта ночью, может переохладиться.

Когда под одеялом тепло, а снаружи холодно, спится легче. Но, засыпая с открытым окном, мы сталкиваемся с рисками. Та часть тела, которая ночью оказалась открытой, может переохладиться. И это способно вызвать либо мышечные боли — может развиться миозит, либо переохлаждение нерва — тогда может начаться невралгия, — пояснил Степанов.

Врач отметил, что в результате переохлаждения снижается иммунитет. По его словам, это чревато вирусными заболеваниями. Специалист посоветовал отказаться от сна с открытым окном. Вместо этого он рекомендовал попробовать убавить жар батарей.

Попробуйте убавить жар батарей, если это возможно. Поменять одеяло на простыню. Или проветрить комнату перед сном, открыв окно на 10–15 минут. Можно также открыть форточку в соседней комнате, чтобы не было прямого тока холодного воздуха, — заключил патофизиолог.

Физиотерапевт Светлана Малиновская ранее рассказала, что селедка, соленые огурцы и квашеная капуста спасут от болезней зимой. Специалист подчеркнула, что главной ценностью селедки являются содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3, которые помогают укрепить иммунитет, а также нервную и сердечно-сосудистую системы.