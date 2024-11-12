Нутрициолог развенчала миф о пользе трехразового питания

Нутрициолог и спортивный диетолог Юлия Дробышева рассказала, что завтрак особенно важен для определенных групп людей. По её мнению, утренний приём пищи обязателен для беременных, детей, подростков, а также тех, кто занимается интенсивными тренировками утром и людей с нестабильным уровнем сахара в крови. Кроме того, завтракать необходимо тем, кто занят физически тяжелой работой или испытывает повышенный расход калорий с утра.

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Дробышева отметила, что в вопросах частоты питания важно учитывать индивидуальные потребности и состояние здоровья. Диетолог подчеркнула, что трехразовое питание уже не является обязательным правилом. Сегодня, с учетом тенденции к интервальному голоданию, допустимо и двухразовое питание. Если пищевое окно составляет от 8 до 12 часов, человек может разместить в нём 2–3 приёма пищи, а общий суточный калораж остается главным показателем.

По мнению Дробышевой, для людей, привыкших к утреннему приёму пищи, пропуск завтрака может спровоцировать скачки сахара, что способно нанести вред здоровью. Тем, кто использует интервальную диету, диетолог рекомендует 4-часовое окно между приемами пищи, что позволяет поддерживать баланс. Для тех, кому сложно придерживаться узкого пищевого окна, возможно расширение до 10–12 часов, при этом останутся два приёма пищи — утром и спустя 4 часа.

Специалист подчеркивает, что интервальная диета не вредит желудку, если избегать быстрых углеводов, поскольку они провоцируют выброс инсулина и чувство голода в течение часа после еды. Диетолог добавила изданию Pravda.Ru, что белковый завтрак предпочтительнее углеводного: вместо булочек и блинов лучше выбрать блюда, насыщенные белком, например, яичницу с беконом, которая позволяет дольше не испытывать голод.

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