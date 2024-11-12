Какие витамины не усваиваются при гормональной контрацепции

Гормональная контрацепция на сегодняшний день является самым удобным способом предохранения, и при этом — самым небезопасным для организма. Мы поговорили с гинекологом Ниной Ружниковой, которая рассказала о возможных дефицитах при длительном приеме КОК.

Витамины группы В

Один из главных побочных эффектов приема КОК — нарушение синтеза витамина В. Как говорит наш эксперт, понять, что вам необходимо пройти витаминный чекап, можно по следующим признакам. Если вы замечаете, что молочные железы стали грубее, вероятно вы имеете дело с недостатком витамина В6. Куда хуже, если вы замечаете межменструальные кровотечения, к которым приводит дефицит витаминов В2, В9 и В12. Кроме того, при нехватке В-витаминов женщина начинает чувствовать себя разбитой и никакой сон не позволяет восполнить энергию.

Цинк

Научно доказано, что при длительном приеме КОКов наблюдается снижение уровня цинка в организме. Гинеколог напоминает, что при недостатке цинка происходит сбой в работе эстрогеновых рецепторов. Помимо негативного влияния на репродуктивную систему, дефицит цинка приводит к проблемам с кожей, которая начинает активно высыхать, могут появляться воспаления. Также свой привлекательный вид теряют волосы, для качества которых цинк просто необходим.

Магний

Прием КОКов может негативно влиять и на усваиваемость магния. Даже при достаточном уровне микроэлемента, гормональная контрацепция вполне способна спровоцировать резкое снижение запасов. В результате женщина сталкивается с артериальной гипертонией, в некоторых случаях женщины отмечают повышение уровня тревоги.

Какие элементы под угрозой

На этом список вымываемых минералов и витаминов не заканчивается, как говорит наш эксперт. Некоторые препараты гормональной контрацепции постепенно выводят витамины Е,С, а также лишают нормального селена. Особенное внимание стоит уделить витаминам Е и С, так как они определяют чувствительность к половым гормонам. Низкие показатели этих витаминов провоцируют разрушающие процессы в репродуктивной системе, а потому регулярные чекапы при приеме любых гормональных препаратов просто необходимы.