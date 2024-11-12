Врач назвала способы предотвратить пневмонию

Предотвратить пневмонию помогут гигиена рук, вакцинация и сбалансированный рацион с содержанием овощей, поделилась с РИАМО врач-терапевт Светлана Бурнацкая. По ее словам, это особенно актуально в холодные месяцы, когда увеличивается риск этой болезни.

Осенью и зимой, когда риск пневмонии возрастает, в первую очередь подумайте о вакцинации — прививки от гриппа и пневмококка могут существенно снизить вероятность заболевания, особенно если у вас ослабленный иммунитет или хронические заболевания, — подчеркнула врач.

Она указала, что нужно также придерживаться правил личной гигиены и регулярно мыть руки с мылом после пребывания в общественных местах. Это сдерживает распространение бактерий и вирусов. К тому же стоит отказаться от общения с людьми, у которых есть признаки простуды, и чаще проветривать, потому что потоки свежего воздуха уменьшают концентрацию вредных микроорганизмов.

Также не пренебрегайте отдыхом и здоровым сном, ведь организму нужно время на восстановление, чтобы поддерживать иммунитет, — призвала Бурнацкая.

Она добавила, что ежедневный рацион следует разнообразить с помощью фруктов и овощей, а также других продуктов, богатых витаминами C и D. Для здоровья необходимы физическая активность, прогулки на свежем воздухе и питьевой режим. Стоит отказаться от курения и спиртных напитков, а также избегать стресса.