Эксперт назвал лучшие упражнения для рельефных грудных мышц

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для рельефных грудных мышц. Ее слова приводит Men Today.

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Сначала необходимо выполнить жим на наклонной скамье. Он позволяет сосредоточиться на грудных мышцах, не стабилизируя вес. Далее следует сделать отжимание на брусьях с акцентом на грудь и жим на тренажере сидя. Для его выполнения нужно взяться за ручки широким хватом и развести руки в стороны, после этого отжать рукояти вперед и выпрямить руки.

Следующим станет разведение гантелей лежа на скамье. Ротач заявила, что упражнение улучшает гибкость, растягивает мышечные волокна и изолирует грудные мышцы без участия трицепсов. Последними станут отжимания в петлях.

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