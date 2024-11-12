Десять правил долголетия: как прожить до 100 лет

Насколько реально современному человеку жить до 100 лет и дольше, сохраняя интеллект и физические кондиции? Как могут помочь здоровому долголетию медицинские технологии, и что может сделать сам человек? Эти вопросы обсуждали участники научно-практической конференции с международным участием "Современные аспекты здоровьесбережения", которая состоялась в Белорусском государственном медицинском университете в Минске. О различных факторах, влияющих на долголетие, "Российской газете" рассказал участник форума, врач-кардиолог, терапевт, доцент кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) МОНИКИ имени Владимирского, директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов.

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Что может врач и что - пациент

Американский кардиолог Юджин Браунвальд, по учебникам которого учатся кардиологи всего мира, недавно опубликовал статью в журнале European Hot Journal. Знаменитый кардиолог, которому сейчас 95 лет, задается вопросом, как дожить до 100 лет без ишемической болезни сердца. Над той же проблемой бьются сегодня ученые разных стран.

"Мы хотим жить дольше, но и боимся этого, потому что дело не только в годах жизни, а в сохранении физического и ментального здоровья. Мы не хотим лежать в последние годы жизни подключенными к аппарату ИВЛ, получать питание через зонд и "смотреть" на мир с закрытыми глазами. Важный посыл статьи Браунвальда: при современных медицинских технологиях мы вполне можем дожить до 100 лет и дольше, сохраняя здоровыми сердце и сосуды, и это гарантия благополучной старости. Но существуют также мощные факторы влияния - наследственность и собственное поведение", - сказал Александр Розанов.

Генетика решает многое. Но даже если человеку "не повезло" с наследственностью, во многих случаях справится современная медицина. Например, если у человека наследственная гиперхолестеринемия и зашкаливает уровень "плохого" холестерина (а это значит, что неизбежен ранний атеросклероз, инфаркт или инсульт), поможет специфическая терапия.

"Современные лекарства помогут держать уровень липопротеидов низкой плотности под контролем и отодвинуть дебют ишемической болезни сердца (ИБС), хотя без такого лечения сосудистая катастрофа могла произойти в 30-35 лет", - отметил доктор Розанов.

Важную роль играет то, насколько мы заботимся о своем здоровье.

"Если вам повезло с генетикой, и вы, в общем-то, вели себя хорошо на протяжении всей жизни, то дебют ИБС у вас случится в среднем в возрасте 70 лет. Но если ваше правильное поведение еще подкрепить современными технологиями здоровья, в том числе применением современных лекарств, уже сегодня реально оттянуть появление признаков ишемии и до возраста 100 лет", - считает Александр Розанов.

Это вы можете

Факторы риска развития основных хронических неинфекционных заболеваний известны, и они во многом совпадают вне зависимости от того, идет речь о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), диабете или онкологических заболеваниях. В основе всех этих недугов выступает такой фактор, как эндотелиальная дисфункция на фоне хронического воспаления сосудов. Но когда начнется этот патологический процесс и с какой скоростью прогрессировать - напрямую зависит от образа жизни. Именно поэтому сегодня столько внимания уделяется формированию у людей ответственного отношения к своему здоровью.

"Мы в Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков сформулировали основные правила здоровой жизни, добавив к аналогичным американским еще два", - сообщил доктор Розанов.

ТОП-10 жизненно-важных правил:

рациональное питание; движение (физическая активность); контроль за весом (соблюдение индекса массы тела); контроль уровня глюкозы в крови; липидный контроль; нормализация артериального давления; отказ от курения; здоровый сон; достаточное употребление жидкости; адаптивное преодоление стресса.

Комплексная работа

"Хочу подчеркнуть, что должен работать весь этот каскад. Если, скажем, вы бросаете курить, но не следите за питанием, не двигаетесь и имеете лишний вес, у вас вряд ли что-то получится. Поэтому важно придерживаться всех 10 правил: заботиться о физическом здоровье, правильно питаться и отказаться от избытка алкоголя, заниматься спортом, управлять временем труда и отдыха. Избегать стресса не нужно, да в современном мире это и невозможно, но можно научиться управлять стрессовыми факторами", - советует Александр Розанов.

О важной роли сна стали особенно много говорить в последние годы: получены научные подтверждения того, что полноценный ночной сон (в среднем не менее семи часов) не только восстанавливает жизненные силы, но и помогает сохранять здоровыми сердце и сосуды, защищает мозг от преждевременного старения. Чтобы сон был здоровым, необходимо вечером отказаться от гаджетов - их синий свет нарушает процесс засыпания. И, кстати, спать надо в полной темноте.

"Что касается питьевого режима, помните, пожалуйста, что человек должен употреблять в день 30 миллилитров жидкости на 1 килограмм идеального веса", - отметил эксперт.

Как расстаться с сигаретой

"Отказ от курения - очень важный пункт в наших правилах. Сказать легко, а выполнить? Помните, как Марк Твен говорил? "Бросить курить легко, я сам сто раз бросал". Но тем не менее, если это удается - уже в течение первого года минимум вдвое снижается риск сосудистых заболеваний, мы начинаем лучше дышать, крепче спать. И вообще становимся здоровее. Заманчиво, правда?", - отметил Розанов.

Сложность в том, что зависимость от никотина, особенно у курильщиков с большим стажем, может быть настолько сильна, что все усилия человека оказываются тщетны.

"Стратегии отказа от табака можно выбрать разные. Для того, чтобы отказаться от девиантного поведения, по сути, от болезненной зависимости, можно выбрать радикальный способ. Борьба с зависимостью - это борьба по законам практически военного времени. Мы назначаем дату отказа от курения. И решаем: утром проснулся и все. Меня будет ломать. Я буду страшно негативен по отношению к окружающему миру. Но я больше не возьму в руки сигарету. Такой подход удается далеко не каждому, - говорит доктор. - Второй вариант - постепенный отказ. В том числе, с использованием никотин-заместительной терапии или средств альтернативной доставки никотина в качестве "моста" к отказу".

Розанов рекомендует не отказываться от консультации врача.

"Сложно переоценить значение общения и доверительного контакта между врачом и пациентом для того, чтобы пациент наконец отказался от курения. Есть данные, что грамотно проведенная консультация вдвое увеличивает вероятность успешного результата", - заявил эксперт.

Еще один практический совет - дать себе что-то взамен сигареты.

"Если мы что-то отбираем, надо что-то дать взамен. Введите в свой образ жизни полезные привычки - те, что могут уменьшить тягу к курению. Кому-то поможет, если под рукой есть овощи, фрукты, орехи, семена, которые можно погрызть, пожевать. У другого это могут быть мятные леденцы. В конце концов, жевательная резинка без сахара", - советует доктор.

Но что делать, если подобные способы не работают?

"Когда мы работаем с пациентами, мы вынуждены балансировать. Если я все запрещу, пациент не поменяет образ жизни, он поменяет врача. И если я не могу уверенно добиться у больного отказа от курения, я должен постараться минимизировать вред от этого фактора риска. Именно в этом заключается концепция модификации рисков. Я должен предложить менее вредную альтернативу. У заядлых курильщиков это - никотин-заместительная терапия или продукты с нагреванием табака, где нет процесса горения, как в сигаретах, и значительно меньшее токсическое воздействие", - сказал Розанов.

К сожалению, лекарственные препараты, эффективно купирующие тягу к курению, сегодня в нашей стране недоступны - их перестали поставлять в Россию. Применение пластырей, жевательной резинки с никотином также работает не у всех. Поэтому варианты заместительной терапии тоже лучше обсудить с врачом.

"Я подчеркиваю: мы категорически против начала курения. И все продукты для помощи курильщикам должны быть однозначно недоступны детям", - отметил Розанов.

Сколько надо двигаться

"Рекомендации разнятся: чаще всего говорят о 150 минутах умеренной активности в неделю как о необходимом минимуме, но некоторые специалисты считают, что этого недостаточно, и нужно не менее 300 минут нагрузки", - утверждает Александр Розанов.

Ориентируемся на возраст:

для тех, кому за 60 - рекомендовано 150 минут умеренной активности и 75 - интенсивной в неделю;

для тех, кому до 60 лет - 300 минут умеренной аэробной активности и 150 минут интенсивной в неделю.

"А теперь самый важный вопрос: где взять эту активность? Где найти столько времени? Решение может быть одно - надо заниматься тем, что нравится, доставляет удовольствие. И тогда не будет жалко тратить на это время. Я порекомендую танцы. Или агрофитнес - проще говоря, работу в саду. Только, если передо мной пожилой пациент, обязательно предупрежу: нельзя часами зависать над грядкой головой вниз, чтобы не увеличить риск инсульта. Еще простой совет - больше ходите пешком. Старайтесь ходить в быстром темпе. Суммируйте все активности. Но, наконец, выработайте привычку двигаться. Помните, движение - это жизнь", - заключил Александр Розанов.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.