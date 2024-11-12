Иногда ношение обуви на каблуках стоит ограничить или вовсе отказаться от него, рассказал остеопат, руководитель собственной клиники Дмитрий Симкин. В комментарии «Ленте.ру» врач назвал каблуки опасными для некоторых женщин.

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По словам доктора, отказаться от каблуков нужно женщинам с поперечным плоскостопием, при котором часто развивается деформация стопы и появляется «косточка» у основания большого пальца.

«Женщинам с этим диагнозом носить каблук не рекомендуется, единственное, что возможно — невысокий устойчивый каблучок два-три сантиметра. Обязательно с использованием ортопедической стельки для нормальной поддержки стопы», — объяснил врач.

Кроме того, Симкин призвал отказаться от каблуков при проблемах с осанкой, так как в этом случае будет возникать повышенная нагрузка на позвоночник.

Доктор подчеркнул, добавил, что обувь на каблуках в любом случае может привести к проблемам со здоровьем: она препятствует нормальному распределению нагрузки на стопу, создавая слишком большой перепад между пяткой и носком. Особенно страдает передняя часть стопы, на которую приходится основное давление. В результате возрастают риски формирования поперечного плоскостопия и перенапряжения икроножных мышц. Это может провоцировать тяжесть и отеки в ногах, особенно у женщин со склонностью к варикозному расширению вен, предупредил.

«Описанные последствия в основном касаются высоких каблуков и шпилек. Устойчивый, широкий каблук до трех-пяти сантиметров в некоторых случаях будет даже полезен для нормальной работы стопы», — уточнил доктор.

Ранее Симкин назвал худшие позы для сна. По его словам, одна из них — на животе. Он объяснил, что в таком положении человек буквально выворачивает голову набок и скручивает шею.