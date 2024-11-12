Названа категория людей, которым противопоказана свекла

Свекла обладает множеством полезных свойств. Например, за счет высокого содержания антиоксидантов, она оказывает положительное действие на здоровье. Кроме того, в ее составе в большом количестве присутствуют бетаин, фолиевая кислота, витамины группы B, бета-каротин, витамин С. А также микроэлементы — железо, калий, магний, фосфор, натрий, цинк, бор и даже йод.

Благодаря этим свойствам свекла помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, печени, рассказала терапевт Ирина Баранова в разговоре с порталом «Медпульс».

Однако употреблять ее в пищу можно далеко не всем. Так, Баранова предупредила, что свекла содержит большое количество оксалатов. Именно они участвуют в формировании камней в почках. Порэтому людям со склонностью к мочекаменной болезни свекла противопоказана.

Еще один эффект, который свекла оказывает на организм – снижение давления. Поэт ому людям с пониженным давлением ее нужно есть с осторожностью.

«Употребление свеклы может привести к ещё большему снижению давления и вызвать слабость, головокружение или даже обмороки», - предупредила врач.

Также свеклу нужно употреблять с осторожностью при диабете, при ЖКТ, железодефицитной анемии и высоком уровне мочевой кислоты.

Между тем, ранее сообщалось, что свекольный сок помогает бороться с бактериями P. gingivalis, которые усиливают воспаление во рту и могут стать причиной нейровоспаления.

Справиться с ней может свекольный сок. Поэтому врач рекомендовал жевать свеклу ежедневно. Он подчеркнул, что овощ Также известно, что нитраты, содержащиеся в свекольном соке, попадая в организм, преобразуются в азот, который необходим для нормального функционирования сосудов и избежания спазмов. Также специалисты назвали пять полезных свойств красной свёклы.