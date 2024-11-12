Эксперт рассказала, как победить тягу к еде и не располнеть

От осеннего и зимнего набора веса спасут овощной и фруктовый рационы, рассказала NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина. Она отметила, что в холодное время года реально располнеть на фоне повышенных энергозатрат и склонности к депрессивным состояниям и стрессам. Эксперт посоветовала не злоупотреблять сладостями.

Избегайте переедания. Замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Хлеб — на хлебцы и снэки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты. Обратите внимание на овощи и ягоды шоковой заморозки. Это отличный источник витаминов, минералов и клетчатки. Ешьте капусту, цитрусовые, пейте побольше воды. Больше овощей и ягод, — добавила Полина.

Психолог напомнила о необходимости уделять время физической активности. Собеседница подчеркнула, что вместо поездки на автомобиле или общественном транспорте лучше пройтись.

В течение дня находите время для физической разминки и дыхательной гимнастики. Крайне важен здоровый сон и отсутствие продолжительных стрессовых ситуаций. Стресс может привести к эмоциональному перееданию и изменению пищевых привычек. Для управления эмоциями используйте прогулки на свежем воздухе, йогу, медитации, дыхательные упражнения. Общайтесь с приятными для вас людьми и получайте больше позитивных эмоций, — подытожила Полина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что вред употребления мяса в первый прием пищи сильно преувеличен. Специалист посоветовала при желании есть на завтрак нежирное мясо с овощами. По ее словам, сложности могут возникнуть только у тех, у кого по утрам нет аппетита или есть привычка завтракать в виде перекуса. Гастроэнтеролог отметила, что сочетание мяса с большим количеством овощей минимизирует риски онкологических процессов толстой кишки.