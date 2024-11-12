Перечислены полезные для здоровья свойства брокколи

Брокколи имеет узнаваемый вкус и богата питательными веществами. Например, нерастворимой клетчаткой, антиоксидантами.

Уменьшает воспаление. В брокколи есть антиоксиданты, которые нейтрализуют повреждение клеток в организме. Это уменьшает воспаление, снижает риск возникновения хронических заболеваний, а также некоторых видов рака.

Улучшает здоровье сердца. Учёные обнаружили, что калий и клетчатка в брокколи снижают вероятность развития болезней сердца. Это происходит за счёт снижения уровня холестерина, улучшения работы сердца. Диета, содержащая много овощей типа брокколи, защищает также от атеросклероза, а значит, и от инсульта, сердечного приступа.

Укрепляет кости. В брокколи много кальция, который нужен костям. Также эта капуста богата витамином К, который нужен для усвоения и использования кальция организмом.

Поддерживает пищеварение. Брокколи содержит растворимую и нерастворимую клетчатку. Исследования показывают, что богатая клетчаткой диета предотвращает запоры, способствует регулярному стулу. А нерастворимая клетчатка защищает от рака толстой кишки.

Регулирует уровень глюкозы в крови. Одно исследование показало, что у людей, которые регулярно принимали добавки с брокколи, снизился уровень триглицеридов и вредного холестерина.

Замедляет ухудшение работы мозга. Всё потому, что в брокколи содержатся биоактивные соединения.

Улучшает здоровье зубов и дёсен. В брокколи много витамина С и кальция. Они защищают от болезней пародонта, снижают вероятность развития рака полости рта.

Способствует здоровой беременности. Из брокколи мы получаем много фолата. Этот витамин нужен беременным. Его нехватка связана с повышенным риском возникновения пороков развития спинного мозга у младенцев.

Делает кожу сияющей. Брокколи богата витамином С. Он необходим организму для производства коллагена. Этот белок — строительный материал для клеток кожи.

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