Названо лучшее время для завтрака при высоком давлении

Считается, что завтрак — это самый важный приём пищи за день. При этом исследования показывают, что люди, которые пропускают завтрак, чаще страдают от гипертонии (высокого кровяного давления).

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Мишель Рутенштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный специалист по профилактической кардиологии, отмечает, что правильный завтрак снижает давление. Он даёт питательные вещества, которые нужны сердцу для более эффективной работы. Это улучшает тонус сосудов, влияет на артериальное давление.

Специалисты рекомендуют при высоком давлении завтракать в течение часа после того, как вы проснулись. Так вы поддержите кровяное давление в норме, говорит Вандана Шет, диетолог и эксперт по диабету.

Рутенштейн добавляет, что если вы станете завтракать в течение 30−60 минут после пробуждения, то снизите уровень гормона стресса, улучшите чувствительность к инсулину, дадите организму питательные вещества. Эти вещества помогут уменьшить показатели давления.

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