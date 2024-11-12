Как сделать пельмени не только вкусными, но и полезными

Диетолог Гинзбург: самыми полезными считаются пельмени из мяса птицы. Они и сытные, и не вредят здоровью. А вот с начинкой из красного мяса нужно быть аккуратнее. Такое мясо даже здоровым людям не рекомендуют есть больше двух–трёх порций в неделю, а «сердечникам» и того реже. Впрочем, есть простой лайфхак, как сделать мясные пельмени более полезными.

Как сделать домашние пельмени полезнее

Уменьшить вред пельменей из мяса можно, если слегка поменять состав фарша, рассказал диетолог Михаил Гинзбург радио Sputnik.

Можно взять нежирные сорта мяса и добавить в фарш больше картофеля или лука, посоветовал он.

Как быть с магазинными пельменями

Диетолог рекомендовал внимательно читать состав покупных пельменей и выбрать из них наименее вредный.

Он посоветовал не бояться покупать пельмени, в составе которых есть растительный белок, так как это «совершенно нормальный и полезный продукт».

Как сварить полезные пельмени

Пельмени лучше именно варить. Причём есть лайфхак, как сварить их так, чтобы добавить им пользы.

Диетолог Наталья Круглова посоветовала добавлять к ним овощи в любом виде — просто овощную нарезку, салат из овощей или овощной суп.

Важный нюанс: овощей и зелени должно быть не меньше, чем пельменей.

В результате в таком блюде будут все нужные белки, углеводы и пищевые волокна, а вот лишних калорий не будет, сказала диетолог.