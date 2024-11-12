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Как сделать начинку для пельменей не только вкусной, но и полезной? Простой лайфхак

Диетолог Гинзбург: самыми полезными считаются пельмени из мяса птицы. Они и сытные, и не вредят здоровью. А вот с начинкой из красного мяса нужно быть аккуратнее. Такое мясо даже здоровым людям не рекомендуют есть больше двух–трёх порций в неделю, а «сердечникам» и того реже. Впрочем, есть простой лайфхак, как сделать мясные пельмени более полезными.

Как сделать пельмени не только вкусными, но и полезными
© РИА Новости

Как сделать домашние пельмени полезнее

Уменьшить вред пельменей из мяса можно, если слегка поменять состав фарша, рассказал диетолог Михаил Гинзбург радио Sputnik.

Можно взять нежирные сорта мяса и добавить в фарш больше картофеля или лука, посоветовал он.

Как быть с магазинными пельменями

Диетолог рекомендовал внимательно читать состав покупных пельменей и выбрать из них наименее вредный.

Он посоветовал не бояться покупать пельмени, в составе которых есть растительный белок, так как это «совершенно нормальный и полезный продукт».

Как сварить полезные пельмени

Пельмени лучше именно варить. Причём есть лайфхак, как сварить их так, чтобы добавить им пользы.

Диетолог Наталья Круглова посоветовала добавлять к ним овощи в любом виде — просто овощную нарезку, салат из овощей или овощной суп.

Важный нюанс: овощей и зелени должно быть не меньше, чем пельменей.

В результате в таком блюде будут все нужные белки, углеводы и пищевые волокна, а вот лишних калорий не будет, сказала диетолог.