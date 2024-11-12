Тренер рассказала, как быстро вернуться в форму после долгого перерыва

Иногда занятия спортом уходят на второй план, а возвратиться к ним может быть непросто. Трейси Хейнс-Ландрам, эксперт по силовым тренировкам, тренер по питанию в Barbend, объяснила, что поможет облегчить этот процесс.

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Ставьте достижимые цели. Это даст вам мотивацию продолжать.

Оцените свой уровень подготовки. Определите свои сильные и слабые стороны, области, которые нужно улучшить.

Составьте реалистичный план. Вы можете заниматься дома или ходить в спортзал. Главное — увеличивать интенсивность тренировок постепенно.

Будьте последовательны. Стремитесь к регулярным тренировкам. Тогда прогресс у вас будет постоянным.

Отслеживайте прогресс. Замечайте, как изменились ваша сила или выносливость после тренировок. Полезно вести дневник тренировок или отслеживать всё в мобильном приложении.

Празднуйте достижения. Это может быть завершение сложной тренировки, следование фитнес-плану или получение определённых результатов.

Найдите напарника по тренировкам. Это поможет вам не сбиться с пути, когда мотивации станет меньше.

Ставьте в приоритет питание. Придерживайтесь сбалансированного рациона, в котором в основном будут минимально обработанные цельные продукты.

Готовьте. Так вы будете иметь под рукой полезные блюда. Кроме того, исследования связывают приготовление еды со здоровым контролем веса.

Пейте достаточное количество воды. Благодаря этому организм будет восстанавливаться и работать на максимуме.

Отдавайте приоритет отдыху и восстановлению. Особенно важен качественный сон.

Обратитесь к профессионалу за консультацией. Восстановиться после долгого перерыва может помочь тренер, физиотерапевт или диетолог.

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