Вы думаете, что чтобы похудеть, нужно забыть о понятии «вкусно»? А вот и нет! Существуют хитрости, которые позволяют сбросить лишние килограммы, не отказываясь от любимой еды. Возможно, звучит как магия, но это просто наука. Представляем шесть неожиданных секретов от фитнес-тренера Натальи Романовой, она помогает добиться фигуры мечты уже 17 лет.

Умный размер порций

Начнем с революционной идеи: уменьшите размер своей тарелки. Да-да, не порции, а именно тарелки. Меньшая тарелка создаст иллюзию, что еды больше, чем есть на самом деле. Это древний ниндзя-трюк, помогающий съесть меньше, не чувствуя себя обделенным.

«Но помните, что даже на маленькой тарелке не стоит ставить пирамиду из пельменей — модерация должна быть во всем. Сохраняйте удовольствие от еды, выбирая разнообразные продукты меньшими порциями», — рассказывает Наталья.

Ешьте медленнее, жуйте основательнее

Следующий план атаки — тщательное пережевывание. Начните считать каждый укус: не меньше 20 раз перед глотанием. Ваш мозг получит время зарегистрировать насыщение, не позволяя вам переесть. Это как замедленный режим в кино, только для еды — не только даст время на насыщение, но и поможет лучше усвоить пищу. Попробуйте положить вилку на стол, пока жуете — так вы не будете торопиться с приемом пищи и сможете наслаждаться каждым блюдом.

Будьте гидратированы

Вода — ваш новый лучший друг. Пейте стакан воды за 30 минут до еды. Это не только поможет усвоению пищи, но и снизит аппетит. Ну а если вам кажется, что вы голодны, попробуйте сначала выпить воды. Может быть, ваш желудок просто скучает по влаге.

«Питьевой режим не только помогает контролировать аппетит, но и поддерживает активный метаболизм. Держите бутылку воды всегда с собой — это хороший способ удостовериться в том, что вы выпиваете достаточно жидкости в течение дня», — утверждает тренер.

Повысьте физическую активность без спортзала

Добавьте небольшую активность там, где можно: пользуйтесь лестницей вместо лифта, выходите из транспорта на одну остановку раньше, делайте зарядку утром и замените подъемник на лестницу — каждый шаг в счет. Ваше тело и не заметит, как начнет терять калории. Это как невидимый фитнес-тренер. Эти маленькие изменения не требуют много времени, но они суммируются, превращаясь в заметный результат.

Сон — лучший друг

Недосыпание — враг хорошей фигуры. Качественный полноценный сон помогает регулировать гормоны, отвечающие за аппетит. Так что обязательно высыпайтесь. Помните, ваши мечты о стройной фигуре начинаются с хорошего матраса, правильной подушки и нормального режима сна.

Здоровый сон укрепляет ваше физическое и психическое здоровье, делая вас менее подверженными стрессовому перееданию. Постарайтесь создать комфортную и спокойную атмосферу в спальне для максимального расслабления и восстановления.

Смех и радость

Смех — это не только лучшее лекарство, но и отличный способ сжечь калории. Проведите время с друзьями, смотрите комедии. Заставьте свои пресс-мышцы поработать, пока вы смеетесь до слез. Неудивительно, что самые счастливые люди часто в отличной форме.