Людям старше 60 перечислили продукты, которые следует добавить в рацион

Людям старше 60 лет рекомендуется есть мясо, рыбу, творог и яйца, рассказал «ФедералПресс» эндокринолог-диетолог Павел Баранов. По его словам, эти продукты богаты белком, который необходим для предотвращения саркопении.

Чем старше мы становимся, и особенно это касается возраста старше 60, 70, 80 лет, тем больше возрастает риск развития у нас саркопении, это дефицит скелетной мускулатуры, то есть потеря мышц, остеопороза, это снижение минеральной плотности костной ткани, колоректальный рак — рак толстой кишки, — объяснил эндокринолог.

Диетолог отметил, что для предотвращения остеопороза нужно есть продукты, которые содержат витамин D и кальций. Их можно найти в сыре, рыбе, орехах и яйцах. Эти продукты обеспечивают организм необходимыми минералами и витаминами, а также укрепляют кости.

Кроме того, рекомендуется употреблять овощи, фрукты и ягоды, богатые клетчаткой, добавил Баранов. Они снижают риск развития колоректального рака, подытожил эндокринолог.