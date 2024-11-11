Продукты, которые помогут работе мозга

Если мозг стал ленивым и не может сосредоточиться на простых задачах, а память все чаще отказывает, пора пересмотреть свой рацион питания.

Возможно, мозгу для его хорошей работы не хватает полезных для концентрации продуктов.

Некоторые продукты и напитки точно помогут вам поумнеть, если вы будете есть и пить их ежедневно.

Продукты для мозга

1. Макароны

Это может показаться странным, но макароны помогут концентрации и улучшат когнитивные функции. Как и другие продукты с низким гликемическим индексом. К таким относят также коричневый рис и ячмень.

В них содержатся углеводы, клетчатка и витамины группы B, хорошо влияющие на память и мозговую деятельность в целом.

А вот белый рис и белый хлеб содержат много простых сахаров и увеличат рассеянность, а не мозговую активность.

2. Яйца

Яйца — yе случайно основной продукт завтрака, они содержат нейротрансмиттеры, помогающие концентрации.

В яйцах много белка, благодаря ему растет уровень триптофана в крови. Триптофан хорошо стимулирует мозг, ускоряет его реакции и быстрее справляется с эмоциональным осмыслением всего происходящего.

3. Кофе

Начинать утро с чашечки крепкого кофе — хорошая идея не только для того, чтобы взбодриться. Кофе увеличит концентрацию, поднимет настрой на дела.

Но не стоит превышать норму и пить более 400 мг кофеина в день. Иначе эффект будет обратным, невозможно будет ни на чем сконцентрироваться.

Горький шоколад тоже полезен для работы мозга, но так же в малых количествах.

4. Чай

В чае — черном и зеленом — тоже содержится кофеин и еще теанин, которые значительно улучшают сообразительность, память и концентрацию. Но и тут нельзя переусердствовать, чтобы не стать раздражительным и нервозным. Норма — 2-3 чашки чая в день.

5. Жирная рыба

Жирная рыба (сельдь лосось, сардины) — источник омега-3 жиров.

Эти жиры полезны для мозговой деятельности, улучшения концентрации и памяти. А также омега-3 незаменимы для успокоения нервов и снятия стрессовых нагрузок.

6. Семена

В семенах подсолнечника, чиа и льна полно ненасыщенных жиров, которые улучшают когнитивные функции и помогают справляться с любыми задачами дня.

Их можно есть как отдельно от всего, так и в качестве приправы к супам, салатам и вторым блюдам.

7. Ягоды

Ягоды полезны наличием антиоксидантов и других микроэлементов. Так, в чернике содержатся клетчатка, антоцианы, катехины и эллагова кислота. Они полезны для здоровья всего организма и придают мозгу бодрости, укрепляя нейронные связи.

Для мозговой активности хороши также клубника, малина и ежевика.

8. Грецкие орехи

Эти орехи и внешне напоминают мозг, они легко справляются с задачей сделать вас умнее и реактивнее в решении любых проблем.

Грецкие орехи содержат магний, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты и линолевую кислоту. Они улучшают память, поддерживают концентрацию внимания, позволяют быстрее обрабатывать информацию.

Их можно есть как перекус или добавлять в салаты.

9. Бананы

Для отличной работы мозга необходима циркуляция около 25 граммов глюкозы в крови. Именно столько ее в одном банане. Он хорош еще и тем, что содержит треть суточной нормы витамина В6.

Бананы лучше всего есть утром, заряжая свой мозг на продуктивную деятельность.

10. Красный болгарский перец

Именно в красном болгарском перце больше всего витамина С, значительно больше, чем в желтом и зеленом. Витамин С отвечает за крепость иммунитета и когнитивные функции. К тому же красный перед содержит много витамина В9, способствующего выработке серотонина. Это так называемый «гормон счастья», который улучшает и внимание, и настроение.