Названы полезные свойства какао

Какао является одним из наиболее сбалансированных и полноценных продуктов. В нем много полезных для организма веществ. Например, хром уменьшает тягу к сладостям и снижает вероятность эмоционального переедания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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Антиоксиданты, содержащиеся в какао, стимулируют работу мозга и активизируют ее. Это происходит благодаря большему количеству кислорода, поступающему в мозг. В итоге мыслительный процесс у человека проходит быстрее и эффективнее. Данное свойство продукта зафиксировали исследователи из университета Бирмингема (Великобритания).

Также какао содержит триптофан – аминокислоту, которая предшествует серотонину – гормону радости. Он предотвращает стрессы. Витамины группы В помогают сконцентрироваться, быть продуктивнее на протяжении дня и благоприятно влияют на работу нервной системы.