Названы лучшие стратегии для похудения

Для снижения веса рекомендуется ограничиться тремя приемами пищи в день, стараться есть в рамках восьмичасового «окна» и оставлять большую часть суточных калорий на завтрак и обед. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые из Университета Бонда.

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По мнению ученых, худеющие часто придерживаются одной из трех типов диет. Первой служит изменение распределения калорий (например, увеличением порций на завтрак), второй — дробление приемов пищи, а третьей — периодическое голодание.

Чтобы выяснить, какой из этих методов работает эффективнее всего, ученые проанализировали данные 29 клинических испытаний с участием почти 2500 человек. Результаты показали, что за 12 недель три стратегии привели к одинаковой потере веса — 1,4–1,8 кг.

В результате анализа также выяснилось, что для успешного похудения лучше отказаться от перекусов в пользу трехразового питания и употреблять пищу в течение восьмичасового ежедневного «окна». Исследования показали, что люди, которые стараются придерживаться такого интервального голодания, естественным образом потребляют примерно на 200 калорий меньше каждый день. Дополнительно ученые установили, что лучше всего худеют те, кто предпочитает утром и днем питаться плотно, а вечером довольствоваться легким ужином.

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