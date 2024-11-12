Раскрыто, почему капуста вызывает дискомфорт в желудке

После употребления капусты многие из нас ощущают газы и дискомфорт в желудке. Объясняется это просто: в капусте много клетчатки и других трудноусвояемых сложных углеводов. Диетолог Саманта Маклеод рассказала, как это предотвратить.

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По словам эксперта Саманты Маклеод, капуста вызывает газообразование по нескольким причинам. Во-первых, в ней есть клетчатка. Она не полностью переваривается, а перемещается в толстый кишечник, где расщепляется бактериями. Побочный эффект этого процесса — газы.

Также капуста содержит рафинозу. Эту разновидность углеводов нам особенно трудно переваривать. Организм просто не способен полностью расщепить этот сахар. После того, как он попадает в толстую кишку, он ферментируется. Это вызывает ещё больше газа.

Если вы любите капусту, то вот три способа уменьшить газообразование, вздутие живота и дискомфорт после того, как вы её съедите.

Приготовьте капусту. Её можно варить, готовить на пару, запекать. В результате она легче будет перевариваться и усваиваться.

© Ferra.ru

Сделайте ферментированную капусту. Кимчи и квашеная капуста перевариваются легче. Поэтому газов у вас тоже будет меньше.

Уменьшите порцию. Также смешивайте капусту с тёртой морковью, нарезанным болгарским перцем, салатом, чтобы облегчить процесс пищеварения.

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