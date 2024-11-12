Перечислены напитки и продукты, в которых много «пустых» калорий

Часто в продуктовых магазинах и супермаркетах можно встретить упакованные и ультраобработанные продукты. Они дают организму в основном твёрдые жиры и добавленных сахара. Эти ингредиенты способствуют набору веса и могут привести к нехватке питательных веществ.

© Ferra.ru

Все мы время от времени потребляем «пустые калории», и это нормально. Но делать их основой рациона точно не стоит.

К источникам «пустых калорий» относятся: пиво, сладкие коктейли, сладкие вина, полуфабрикаты (замороженные блюда, лапша быстрого приготовления, сладкие сухие завтраки, готовые обеды), фастфуд (картофель фри, бургеры, тако, хотдоги), упакованные закуски (картофельные чипсы или крендельки), очищенные зёрна (белый рис, белый хлеб и белые макароны), кофейные напитки с добавлением сиропов и взбитых сливок, газировка, энергетические напитки, сладкий холодный чай, сладкие закуски и выпечка (конфеты, печенье, торты и пончики).

Часто едят пищу с «пустыми калориями» и дети. Но рацион, состоящий в основном из таких продуктов, может плохо сказаться на росте, развитии, общем состоянии здоровья ребёнка. Вот что детям стоит давать как можно реже: сухие завтраки, десерты на основе молочных продуктов и зерновых, пиццу, конфеты, печенье и выпечку, подслащённые напитки (газировка, фруктовые напитки и спортивные напитки), чипсы из картошки, цельное молоко.

Продукты, содержащие «пустые калории», могут привести к увеличению веса, ожирению, диабету 2 типа, болезням сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.