Названа главная опасность подержанной и винтажной одежды

Одежда, купленная в секонд-хендах, может быть «резервуаром» для многих инфекционных возбудителей, таких как золотистый стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка, норовирус и ротавирус. Об этом изданию The Conversation рассказала Примроуз Фристоун, старший преподаватель клинической микробиологии Лестерского университета.

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По словам ученой, люди все чаще рассматривают покупку поддержанной одежды как способ сохранить ресурсы планеты. Однако такие изделия могут стать переносчиками множества болезнетворных микробов, которые сохраняются на ткани при отсутствии надлежащей очистки.

Ученая отметила, что на одежде могут обитать различные инфекционные возбудители, включая бактерии (золотистый стафилококк, сальмонелла и кишечная палочка) и грибки, вызывающие микоз и стригущий лишай. Фристоун отметила, что исследование микробиома подержанной одежды, продаваемой на рынке в Пакистане, подтвердило наличие Bacillus subtilis и золотистого стафилококка, способных вызывать кожные и кровяные инфекции. Также обнаружены паразиты, которые могут провоцировать кожные заболевания, такие как дерматит или чесотка.

Специалист объяснила, что микробы, присутствующие на коже человека, могут выживать на одежде, питаясь аминокислотами в составе пота, кожным салом и белками клеток кожи. При этом патогенные микроорганизмы могут сохраняться на ткани до нескольких месяцев после смены владельца. На полиэфирных материалах микробы могут выживать до 200 дней, особенно при высокой влажности.

Для минимизации рисков, связанных с микробами, важно правильно очищать подержанную одежду. Рекомендуется стирать ее при температуре около 60°C с моющим средством, что поможет не только удалить грязь, но и уничтожить патогенные микроорганизмы.

Специалисты также советуют стирать подержанную одежду отдельно от обычной, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Изделия можно замачивать в растворе с антибактериальным порошком на несколько часов, чтобы гарантированно уничтожить все микробы.

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